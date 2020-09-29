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特斯拉為電池進軍礦業 放棄併購決定自己挖鋰礦

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
電池是電動車的最核心技術，特斯拉不只決定自己生產，更由源頭介入鋰礦採礦事業。 路透
電池是電動車的最核心技術，特斯拉不只決定自己生產，更由源頭介入鋰礦採礦事業。 路透

彭博資訊引述知情人士報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）本想以併購方式取得在美國內華達州的一處鋰礦，但是收購談判沒能成功，現在改以自行取得採礦權的方式，準備自己開採，以確保鋰礦供應源。

消息來源指出，最近幾個月特斯拉本來和礦商Cypress開發公司一直在協商併購；Cypress想辦法要由位於內華達州西南部的泥岩礦藏中，提取出鋰。雙方沒有談成。直接由泥岩提取鋰的方式，到目前為止，非常困難且成本很高，還沒有任何公司能夠以此法生產出商業級所需數量。

不過上周特斯拉舉行「電池日」時，執行長馬斯克仍宣布，已經確保了礦權，而且將要自己來挖礦。馬斯克告訴投資人，特斯拉已經確定取得1萬英畝有著鋰蘊藏豐富泥岩的區域，將以「極為永續的方法」來提取出鋰。

特斯拉決定自己生產電池並且目標要將電池成本砍一半，進軍礦業已經成為此計畫的中心。

特斯拉 馬斯克 電池

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