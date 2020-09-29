油、銅價漲 美國選前通過財政刺激案還有機會 金價反彈

紐約和倫敦市場原油價格上漲至一周多以來的最高價位，市場樂觀認為，在美國大選之前，針對新一輪刺激支出仍可能達成協議。上周重挫的金價回升，美元走貶凌駕美國經濟刺激計畫前景的不確定性。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價達到一周最高

原油市場也受到美國股市的支撐，因為在連續下跌四周之後，美股出現反彈，另外美元走弱也使得以美元定價的大宗商品更具吸引力。

然而，新冠肺炎疫情的疑慮並沒有消失，各國可能加緊防疫限制措施限制油價的漲幅。

11月交割的西德州中級原油（WTI）漲35美分，收於每桶40.60美元。11月交割的布蘭特原油合約上漲51美分，收於每桶42.43美元。

●黃金上漲

金價從兩個月低點回升，因美元下跌。

現貨金價截至紐約時間下午1:59價格上漲0.9%至每英兩1,878.55美元。上周金價重挫4.6%。

紐約商品交易所12月交割黃金期貨上漲0.9%，收報1,882.30美元。現貨銀漲2.8%至23.52美元，現貨白金上漲4.2%，創下自7月以來的最大漲幅。

●銅價上漲

美國眾議院議長裴洛西表示，她和財政部長米努勤仍可能就刺激方案達成協議，民主黨將在短期內給出新的「提案」。

倫敦時間下午5:52，LME銅期貨上漲0.4％，結算價報每噸6,572美元，盤中一度上漲1.4%。