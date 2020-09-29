快訊

無論誰當美國總統 明年股市都將大漲

聯電ADR周一狂漲17.3% 較台股由折價逆轉為溢價5.2%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

聯電（UMC）ADR周一狂漲17.3%，收4.96美元，較台北交易股票溢價為5.2%，今天在台北開盤有望續漲。

美國傳出手制裁中芯，市場最看好聯電將有轉單效應。

台積電ADR 漲1.1%，收79.77美元，較台北交易股票溢價7.8%。費城半導體指數大漲2.8%。

道瓊工業指數大漲410.10點，至27,584.06點，漲幅1.5%。標普500指數上漲53.14點，至3,351.60點，漲幅1.6%。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲203.96點，漲幅1.9%，至11,117.53點。

台灣加權股價指數昨天大漲229.85點收12,462.76點。聯電10%漲停收27.50元，台積電漲1.8%，收431.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 60.63 +2.97 60.20 0.72

中華電 CHT 107.19 +0.77 108.00 -0.75

台積電 TSM 465.08 +1.13 431.50 7.78

聯電 UMC 28.92 +17.26 27.50 5.16

*註：匯率依據紐約時間

下午6:30的彭博報價

台積電 台股 半導體

延伸閱讀

聯電、世界 8吋代工喊漲

外資翻轉 買超台股百億

中芯事件受惠股 買盤簇擁

法人：台股逢低布局

相關新聞

寄望紓困+合併案 道瓊指數大漲410點

靠著前一交易日強勁上漲的基礎，股指28日大漲，投資人希望財政紓困方案盡快達成新協議，並且多項企業完成交易。

疫情動搖美元地位？專家點出三點因素 說明不可能

有些人認為，貿易加權美元指數自4月來下跌約6％，僅僅是美元大幅貶值的開端，即將上演類似1970年代至1980年代暴跌逾3...

ESG當道 綠色資產夯

全球投資人愈來愈願意透過股債市，把資金投入符合「環保、社會與治理」（ESG）概念的計畫，這股熱勁將對未來的資產價格帶來重...

歐盟喊收航運汙染費 惹議

歐盟想把貨船納入該地區的碳市場，以削減境內的溫室氣體排放，要求進出歐洲的遠洋船隻須為自己造成的汙染付費，但這項新收費規定...

英脫貿易協議 本周是關鍵

英國與歐盟29日起將展開表定的最後一輪貿易談判，使英國脫歐進入關鍵一周，若談判能在10月2日前達成足夠進展，雙方可望繼續...

亞企大併購 Q3金額創新高

在新冠病毒疫情導致上半年的全球企業購併交易案趨冷、甚至幾近停擺後，第3季卻出現意外的亮點，即亞太地區企業的併購與投資交易...

樂金化學砸1.7億美元 擴產電池材料

南韓「前鋒商業報」（Herald Business）引述消息人士報導，樂金化學（LG Chem）將投資2,000億韓元（...

韓防彈少年團 帶旺Big Hit集團IPO

南韓男子偶像團體「防彈少年團」（BTS）所屬的Big Hit娛樂公司28日表示，把首次公開發行股票（IPO）的上市價，定...

南韓保障未成年明星 政策翻新

隨著愈來愈多年輕人在演藝圈追夢，南韓政府28日發布一套措施，希望能更加保障未成年明星的權益。

疫情帶旺居家健身潮 健身房線上開課搶市

新冠肺炎疫情帶旺居家健身潮，許多健身房業者因而加快數位轉型的腳步，搶進線上健身課程，並且加強實體健身房的清潔與消毒作業，...

美零售業 備戰冬季搶購潮

美國零售商和食品業者正積極備貨，以因應消費者在秋冬季搶購物資的暴增需求，因為新冠肺炎疫情升溫，提高了當局再推行居家避疫措...

富國銀：美股波動加大

摩根大通（小摩）策略師團隊表示，由於傳統的避險資產表現不盡理想，投資人持有的現金水位可能高於預期。富國銀行（Wells ...

熱門新聞

日女遭劈腿跑到渣男家自殺 仲介拍片推銷凶宅驚見令人毛骨悚然異象

美股道瓊早盤漲425點 三大指數漲逾1.5%

特斯拉要在三年後推平價車 大陸電動車業者：放馬過來

台男菲國博弈產業求職 遭綁2天沒食物喝尿存活

影／中亞戰火再起 亞美尼亞全國動員炸亞塞拜然坦克

21歲女教師見網友失蹤 5天後「全身傷」陳屍森林

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。