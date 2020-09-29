聯電ADR周一狂漲17.3% 較台股由折價逆轉為溢價5.2%
聯電（UMC）ADR周一狂漲17.3%，收4.96美元，較台北交易股票溢價為5.2%，今天在台北開盤有望續漲。
美國傳出手制裁中芯，市場最看好聯電將有轉單效應。
台積電ADR 漲1.1%，收79.77美元，較台北交易股票溢價7.8%。費城半導體指數大漲2.8%。
道瓊工業指數大漲410.10點，至27,584.06點，漲幅1.5%。標普500指數上漲53.14點，至3,351.60點，漲幅1.6%。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲203.96點，漲幅1.9%，至11,117.53點。
台灣加權股價指數昨天大漲229.85點收12,462.76點。聯電10%漲停收27.50元，台積電漲1.8%，收431.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 60.63 +2.97 60.20 0.72
中華電 CHT 107.19 +0.77 108.00 -0.75
台積電 TSM 465.08 +1.13 431.50 7.78
聯電 UMC 28.92 +17.26 27.50 5.16
*註：匯率依據紐約時間
下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言