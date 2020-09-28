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疫情動搖美元地位？專家點出三點因素 說明不可能
有些人認為，貿易加權美元指數自4月來下跌約6％，僅僅是美元大幅貶值的開端，即將上演類似1970年代至1980年代暴跌逾30％的跌勢。
也有人大膽宣稱，美元作為全球最主要儲備貨幣的地位岌岌可危。新冠肺炎疫情是否可能動搖美元的地位？專家點出這三項因素，說明此景還離得很遠。
牛津經濟研究院經濟學家史雷特（Adam Slater）表示，這種擔憂被誇大了。美元進一步走低的跌幅可能有限，且美元作為全球首選儲備貨幣的地位穩固。
●美元是安全資產
史雷特指出：「美元在過去的20多年出現多次修正，而似乎每次發生這種情況時，我們都會聽到同樣故事，（詢問）這是否是美元走向盡頭的開始，但事實並非如此。」
3月疫情爆發時的各種事件凸顯這一點。在這個極度動蕩的時期，所有人都想持有的就是美元。史雷特說：「當你面臨全球性的金融壓力，且全球避險意識升高時，人們會湧入美元資產。」
隨著新冠肺炎確診病例再度激增，以及重啟封鎖限制的威脅迫在眉睫，投資人有充分的理由繼續尋求避險。
●沒有任何貨幣可與之匹敵
在許多指標上，美元幾乎沒有競爭對手。無論是是全球跨境支付、還是在各國央行外匯存底中占的比重，美元仍具主導地位。國際貨幣基金（IMF）的數據顯示，在全球外匯存底中，歐元占比維持在近20％。
●各國出手干預
美元進一步走軟可能會推升各國增持美元。美國外交關係協會研究員賽瑟（Brad Setser）指出，在美元持續走軟下，仰賴出口的亞洲經濟體傾向干預市場，以防止本幣升值，使這些央行積累更多的美元。
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