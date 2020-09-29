富國銀：美股波動加大

摩根大通（小摩）策略師團隊表示，由於傳統的避險資產表現不盡理想，投資人持有的現金水位可能高於預期。富國銀行（Wells Fargo）負責擬定投資策略的主管哈維則說，現在不會投入新資金買美股，認為市場可能出現另一波修正，波動率可能激增50%。

小摩以諾曼德為首的策略師團隊指出，傳統的防禦資產表現弱勢，對任何股票拋售潮所帶來的避險保護為至少十年來最弱，現金要流入股市、信用及新興市場的阻礙很高，使投資人持有的現金水位高於預期。

富國銀的哈維則認為，美國總統大選可能出現爭議，及美國最近新冠病毒感染案例增加，會拉長美股震盪的時間。就算排除與大選相關的風險，他在最近的一份研究報告中估計，光是新冠疫情的最新消息就可能使美股比現今水準跌2%到4%。在選舉結果更明確之前，他也不願意投入新資金。