特斯拉想入股樂金電池事業

南韓媒體報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正尋求入股樂金化學公司（LG Chem）的電池事業，以確保更穩定的電池供應。

樂金化學的電池事業即將分拆成為獨立的樂金能源解決方案公司（LG Energy Solution）。

韓國時報（Korea Times）報導，消息人士表示，特斯拉將尋求取得LG能源解決方案多達10%的股權。作為特斯拉與通用汽車（GM）重要電池供應商的樂金化學日前說，將在12月分拆電池事業，原因是「時機正確」。電池產業正快速成長，且電動車電池部門領域的獲利日益攀升。

對特斯拉而言，入股LG能源解決方案，有助於買到品質足以用於旗下電動車的電池，避免電池供應出現其他風險。執行長馬斯克曾說，將繼續高度仰賴電池製造商。對此專家認為，特斯拉可能會繼續與電池供應商合作，以推動創新。

另一名消息人士則說，現在要判斷特斯拉是否有入股LG能源解決方案的確切計畫，仍言之過早，但基於特斯拉積極想降低成本、並生產圓柱狀電池，該公司會尋求入股也很合理。

特斯拉正和日本Panasonic在美國共同經營一座超級工廠，組裝電動車並生產電池，但若特斯拉能分散電池貨源，將能降低採購成本。馬斯克也在上周宣布，未來三年將推出一款2.5萬美元的電動車。

各國政府正持續對電動車提供補助和配額，促使全球車廠冀望電動車銷售將成長，紛紛加緊確保電池供應。GM和中國大陸吉利汽車便已與樂金化學在大陸成立合資公司。

樂金化學的全球電動車電池市占率，已從去年的11%，攀至今年7月的逾25%。