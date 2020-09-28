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疫情拉大貧富差距 4.9億人陷極端貧窮

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

疫情導致更多人陷入極端貧窮！世界銀行預測，由於疫情帶來的經濟衝擊，全球恐將新增7000萬到1億的極端貧窮人口，總計高達4.9億人，也讓過去數十年縮小貧富差距的努力付諸東流。媒體分析指出，貧窮國家陷入更貧窮的處境，和疫情期間政府的腐敗以及優先救大企業的決策有關。

疫情經濟停擺

《經濟學人》報導，疫情對富裕階級影響不大，卻嚴重衝擊世界上最脆弱的一群貧窮人口，甚至使貧窮人口陷入更極端的貧窮處境。根據世界銀行的推測，這一波疫情將會新增7000萬到1億多的極端貧窮人口（指日收入低於1.9美金）。從更廣泛角度來看，包含缺乏住所和飲食的兒童在內，今年的貧困人口將一舉增加2.4億人，來到4.9億人。

這讓數十年致力縮小貧富差距、消滅貧困的努力恐將付諸東流。《獨立報》報導，自2013年後4年，貧困率已經從原本從74%下降到54%，其中大多歸功於科技進步，然而疫情讓多數經濟活動停擺，會把一切都打回原形。

極端貧窮的發生和政府最脫不了關係。在富裕國家，政府可以將GDP的10%以上豪灑救經濟，然而在經濟狀況較差的國家，政府沒有足夠的錢可以振興，社福安全網不足，也沒有完整的醫療或教育系統。更糟的是，過去富裕國家大手筆資助貧窮國家，如今也因疫情關係削減援助。根據智囊機構全球發展中心的統計，今年富裕國家的援助比往年少了三分之一。

政府優先拯救企業

另外，部分並不富裕的國家選擇將援助資金救援大企業，而非流向一般人民。以墨西哥政府為例，疫情的振興方案僅給了國民21美金的振興金，其餘的振興預算都給了國內石油巨頭Pemex用於減稅；印度向煤礦業投入70億美金，南非則寧可救援國航，也不願將錢花在社福措施。

媒體分析，直接將現金給予貧窮人口，維持基本生活和醫療，並維持兒童上學的權利，才是目前最有效的做法。以巴西為例，因為疫情，政府主動為無家可歸的「疫情難民」提供為期3個月、每個月110美金的資金，讓許多瞬間失去工作的人民能夠平安撐過，直到疫情減緩重回工作崗位。

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