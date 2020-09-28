摩根士丹利看好澳洲疫情後復甦 有利澳股上漲

摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，澳洲疫情後的經濟復甦前景好轉，有機會趕上其他國家股市。

摩根士丹利策略師在亞太與新興市場布局將澳洲股市提升為「加碼」，因同地區股市波動較大，澳洲具防禦型成長的特性，相較之下更具吸引力。摩根士丹利認為，澳洲企業獲利前景較佳，官方刺激措施效益未減，表明澳洲經濟復甦將更有韌性 。

Chris Nicol為首的摩根士丹利策略師在27日的報告中指出，「澳洲已開始從維多利亞省封鎖所造成的經濟衝擊中恢復，而經濟復甦之路平穩，財政政策轉向支持刺激成長，重啟經濟路線也更明確，讓我們確信企業獲利已覓得重要根基」。

澳洲標準普爾／澳洲200指數今年落後其他亞太地區股市，由於澳洲人口第二多的維多利亞新冠肺炎疫情再度爆發，導致澳洲經濟衰退，結束近30年的經濟成長。

即使如此，澳洲可能有高於其他市場的優勢。正當多數已開發國家進入冬季，面臨疫情復發的風險，澳洲早已爆發第二波疫情，如今開始逐步解除防疫措施。

策略師說，澳洲政府下周發布預算案時，預料會有「持續性支撐的明確水準」，將以所得稅、基礎建設和授信等永久性的刺激方案取代短期性措施。