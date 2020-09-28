軟銀、安巴尼帶頭衝 亞太區Q3企業交易案創紀錄　　

在新冠病毒疫情導致上半年全球企業購併交易案趨冷、甚至幾近停擺後，第3季卻出現意外的亮點，即亞洲地區企業交易活動熱絡，金額創下紀錄。

根據彭博資訊彙整的資料，亞太地區企業交易案本季達3,900億美元，已創下紀錄。今年含有亞洲公司在內的企業交易案金額比一年前增加近11%，在歐洲與美洲則銳減。

新冠病毒疫情仍是企業交易案面臨的障礙，美中政治緊張情勢也讓一些交易更難以執行。不過，擅長促成交易的金融人士並未閒著。

高盛集團駐香港的日本除外亞洲併購部門主管Jung Min表示：「我們見到在亞太地區較不受疫情影響的領域出現適量的交易活動，尤其是科技業。」「我們也見到，中國大陸企業愈來愈能掌握可進行何種國際交易案。」

在科技領域，日本軟銀集團宣布以多達400億美元將旗下晶片設計公司安謀（Arm）出售給輝達（Nvidia）；印度富豪安巴尼（Mukesh Ambani ）同樣引人關注，吸引到超過200億美元資金投資信實工業旗下無線電信事業 Jio Platforms，此外，信實的零售事業Reliance Retail Ventures電商部門則成為安巴尼事業願景的重心，這類領域是疫情引發封鎖措施之下的受惠者。

另一方面，食品零售領域同樣具韌性。日本7-11便利商店母公司7&I控股在8月宣布以210億美元收購美國煉油業者馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）旗下設有便利商店的加油站Speedway，讓7&I控股在美國便利商店領域獲得領先地位。此後，伊藤忠商事又以54億美元收購尚未持有的全家便利商店（Family Mart）股權，達到完全控股。

儘管中國大陸經濟從疫情影響恢復的速度比其他國家快，不過陸企的交易案轉為在本國內發展，反映數國對外資投資審查趨緊，且美中緊張局勢帶來影響。亞太地區今年來僅次於安謀收購案的最大交易案，當屬大陸中石油與中石化敲定一樁價值560億美元交易，將他們的油管網絡賣給一家新的國有管道公司「國家管網集團」。