東芝分出的記憶晶片製造商鎧俠宣布延後上市 東芝重挫

從東芝分出的記憶晶片業者鎧俠今天（周一）表示，將延後在東京證交所上市的計畫，保有四成股份的東芝也取消釋股。東芝今天早盤聞聲大跌8.6%。

鎧俠原訂今天在預定下個月上市之前的最後定價，本月初原估計，首次公開發行股票（IPO）將籌資多達3,067億日圓（29億美元）。

受到美中貿易關係緊張影響，鎧俠不得不調整原訂籌資目標，原本8月預測的每股價格為3,960日圓，後來下修為2,800日圓至3,500日圓。

鎧俠社長 Nobuo Hayasaka 發布新聞稿說：「儘管多數投資人對投資本公司興致勃勃，但主承銷商和本公司認為，目前市場持續波盪以及第二波疫情來臨的疑慮未退之下，繼續推動IPO不符現有和未來股東的最佳利益。」