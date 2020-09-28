台積電ADR上周五漲0.6% 較台股溢價拉大為8.7%

台積電ADR（TSM）上周五漲0.6%，收78.88美元，較台北交易股票溢價拉大為8.7%。

在科技股回神下，美國股市上周五震盪走高，但一周下來，紐約三大指數只有那斯達克終止連三周頹勢，標普500和道瓊則在原物料和銀行等景氣相關類股的拖累下，連跌四周。美股29日將迎接美國總統候選人首次辯論，美股將面臨更多動盪。

道瓊上周五收漲逾350點，和標普500指數各漲1.3%和1.6%，但周線仍分別跌0.6%和1.7%，連續第四周收黑，為2019年8月以來最長跌勢。倒是那斯達克綜合指數周五大漲2.3%，周線漲1.1%。

費城半導體指數上周五終場漲1.4%，一周漲0.8%，已連兩周收高。台積電ADR上周五漲0.6%，但周線跌1.7%。

台灣加權股價指數上周五跌31.47點收12,232.91點。台積電漲0.2%，收424.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 59.00 +0.75 58.90 0.17

中華電 CHT 106.58 +0.75 107.50 -0.86

台積電 TSM 460.77 +0.64 424.00 8.67

聯電 UMC 24.71 -4.08 25.00 -1.16

*註：匯率依據紐約時間

下午6:30的彭博報價