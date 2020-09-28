快訊

簽了約還不知COVAX候選疫苗是哪些？陳時中口誤

白色恐怖金龜車：出賣員工「被消失」...德國名車巴西黑歷史

台積電ADR上周五漲0.6% 較台股溢價拉大為8.7%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR（TSM）上周五漲0.6%，收78.88美元，較台北交易股票溢價拉大為8.7%。

科技股回神下，美國股市上周五震盪走高，但一周下來，紐約三大指數只有那斯達克終止連三周頹勢，標普500和道瓊則在原物料和銀行等景氣相關類股的拖累下，連跌四周。美股29日將迎接美國總統候選人首次辯論，美股將面臨更多動盪。

道瓊上周五收漲逾350點，和標普500指數各漲1.3%和1.6%，但周線仍分別跌0.6%和1.7%，連續第四周收黑，為2019年8月以來最長跌勢。倒是那斯達克綜合指數周五大漲2.3%，周線漲1.1%。

費城半導體指數上周五終場漲1.4%，一周漲0.8%，已連兩周收高。台積電ADR上周五漲0.6%，但周線跌1.7%。

台灣加權股價指數上周五跌31.47點收12,232.91點。台積電漲0.2%，收424.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 59.00 +0.75 58.90 0.17

中華電 CHT 106.58 +0.75 107.50 -0.86

台積電 TSM 460.77 +0.64 424.00 8.67

聯電 UMC 24.71 -4.08 25.00 -1.16

*註：匯率依據紐約時間

下午6:30的彭博報價

台積電 標普 美股 台股 半導體 科技股

延伸閱讀

外資Q4點將 偏愛科技股

外資避險 狂掃台股反向ETF

滿單概念股／聯電、宏碁 買盤進駐

秋節向上變盤 機率高

相關新聞

特斯拉要在三年後推平價車 大陸電動車業者：放馬過來

特斯拉（Tesla）宣布三年後要陸推出售價只要2.5萬美元的平價車，大陸深具發展潛力的新創電動車業者並未聞之色變，反而在北京國際汽車展覽會表示：放馬過來。

大法官之亂 美金融震盪恐加劇

美國總統川普26日正式提名保守派聯邦上訴法院法官貝瑞特（Amy Coney Barrett）為最高法院大法官，此舉不僅可...

卡達航空年虧556億元 仰賴政府紓困維持營運

專營長程航線的中東航空公司卡達航空（Qatar Airways）今天公布，至3月31日截止的會計年度虧損19億美元（約新...

東芝分出的記憶晶片製造商鎧俠宣布延後上市 東芝重挫

從東芝分出的記憶晶片業者鎧俠今天（周一）表示，將延後在東京證交所上市的計畫，保有四成股份的東芝也取消釋股。東芝今天早盤聞聲大跌8.6%。

全球茶葉供應吃緊 半年漲價50％

遠距工作與避疫措施使各國民眾窩居家裡，帶動喝茶需求大增，除了水以外，茶飲已成為全球需求量最大的飲料，並由於天氣惡劣、勞動...

特斯拉 Q3交車量衝高

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）約在一周後公布第3季交車量，華爾街預估交車量約14.1萬輛，若特斯拉達陣，等於超過去年...

中國拚基建 鋼鐵股有撐

中國大陸的刺激措施及其聚焦於基礎建設支出，可能支撐鋼鐵製造商股價的漲勢，前提是大陸經濟持續復甦，並能避免新冠肺炎疫情引發...

美勞動市場 復甦動能減弱

美國9月就業報告將於10月2日出爐，這是總統大選前最後一次就業報告，經濟學家預料，最新報告可能顯示勞動市場持續復甦，但動...

美Q4股匯展望 緊盯兩關鍵

隨著時序即將進入第4季，知名投資人羅傑斯（Jim Rogers）、知名經濟學家羅奇（Stephen Roach）與伊爾艾...

TikTok禁令即將生效 專家：將損害美在外企眼中競爭力

美國法院將在TikTo禁令於當地時間27日午夜（台灣時間28日上午11時59分) 生效前，裁定是否允許禁令生效。專家表示...

「股神」巴菲特減持這檔醫療股 進帳51億元

根據申報資料，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司在9月17日賣出美國醫療服務供應商DaVita的200萬股股票，進帳1.76...

稱TikTok追蹤用戶 司法部控張一鳴為「中共喉舌」

聯邦司法部25日晚間提交申請，反對聯邦法庭發出臨時禁令，阻止司法部執行禁止短視頻平台TikTok在美國繼續營運的命令，聯邦法院定於27日舉行特別聆訊，預料會作出裁決。

熱門新聞

川普提名的大法官！七個孩子的媽 唯一不出自常春藤名校

想當外星人！法國猛男「削鼻切雙耳」驚人對比照網嚇壞

爭議區衝突再起 亞美尼亞擊落5架亞塞拜然軍機

從拒看到票房第二名，《花木蘭》在南韓有多熱？

大法官之亂 美金融震盪恐加劇

11歲紋身師畫風獨特爆紅 客人指名要她設計紋身圖案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。