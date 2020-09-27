雲端產業巨頭染疫康復 砸250萬推全面篩檢

雲端服務公司Rackspace Hosting Inc的共同創辦人偉斯頓(Graham Weston)，雖然擁有上億身價，但面對新冠病毒的攻擊也和其他人一樣脆弱；曾經染疫的他也因此決定投注資金，讓更多人有接受篩檢的機會。

偉斯頓的公司設立在德州，近日他投入250萬元，贊助當地聖安東尼奧(San Antonio)學區學校內的4000多名學生每周都能接受檢測；該學區為全國第七大學區，可說是近期最大型且贊助金額最高的國內學童抗疫協助活動之一。

疫情爆發初期，偉斯頓將遠在英國讀書的兒子接回家，即使已將兒子安置在其他住處隔離，仍免不了病毒的傳染；偉斯頓的兒子屬於無症狀患者，不幸將新冠病毒傳染給偉斯頓。

幸虧偉斯頓最終痊癒，大病初癒的他致力投入抗疫行動；偉斯頓認為，要讓所有人的生活回歸正軌只有一條路，那就是確保在外上課或工作的人都不是感染者。

根據聯邦疾病管制中心(CDC)的統計，無症狀者占比高達40%，而且仍具傳染力；但過去川普政府對篩檢資格的定義反覆無常，因此偉斯頓更加希望能向民眾證明，擴大篩檢對疫情的控制絕對可行。

同時，偉斯頓的檢測實驗室盡可能使用現成工具，包括傳統血液檢測使用的塑膠試管，都不是客制訂購的產品；偉斯頓提供的篩檢成本每次約35元，大概是大型實驗中心成本的15%。

此外，精準度較高的「聚合鏈鎖反應測試」(PCR)，偉斯頓也指示團隊使用通用設備，例如量產而非客製化的拭子。

麻省理工學院(MIT)附屬實驗室工作的遺傳學家史黛西‧蓋博(Stacey Gabriel)也使用類似的方法，今年夏天協助超過100所東北地區的大學進行篩檢；偉斯頓的目標是將這樣的模式推廣至全國，讓各地區都能有各自的篩檢實驗室。