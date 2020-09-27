快訊

原民藝術家又被盜圖 凶手竟是基隆市府「根本在侮辱」

竹內結子疑產後憂鬱 量表超過10分要注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲端產業巨頭染疫康復 砸250萬推全面篩檢

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合26日電

雲端服務公司Rackspace Hosting Inc的共同創辦人偉斯頓(Graham Weston)，雖然擁有上億身價，但面對新冠病毒的攻擊也和其他人一樣脆弱；曾經染疫的他也因此決定投注資金，讓更多人有接受篩檢的機會。

偉斯頓的公司設立在德州，近日他投入250萬元，贊助當地聖安東尼奧(San Antonio)學區學校內的4000多名學生每周都能接受檢測；該學區為全國第七大學區，可說是近期最大型且贊助金額最高的國內學童抗疫協助活動之一。

疫情爆發初期，偉斯頓將遠在英國讀書的兒子接回家，即使已將兒子安置在其他住處隔離，仍免不了病毒的傳染；偉斯頓的兒子屬於無症狀患者，不幸將新冠病毒傳染給偉斯頓。

幸虧偉斯頓最終痊癒，大病初癒的他致力投入抗疫行動；偉斯頓認為，要讓所有人的生活回歸正軌只有一條路，那就是確保在外上課或工作的人都不是感染者。

根據聯邦疾病管制中心(CDC)的統計，無症狀者占比高達40%，而且仍具傳染力；但過去川普政府對篩檢資格的定義反覆無常，因此偉斯頓更加希望能向民眾證明，擴大篩檢對疫情的控制絕對可行。

同時，偉斯頓的檢測實驗室盡可能使用現成工具，包括傳統血液檢測使用的塑膠試管，都不是客制訂購的產品；偉斯頓提供的篩檢成本每次約35元，大概是大型實驗中心成本的15%。

此外，精準度較高的「聚合鏈鎖反應測試」(PCR)，偉斯頓也指示團隊使用通用設備，例如量產而非客製化的拭子。

麻省理工學院(MIT)附屬實驗室工作的遺傳學家史黛西‧蓋博(Stacey Gabriel)也使用類似的方法，今年夏天協助超過100所東北地區的大學進行篩檢；偉斯頓的目標是將這樣的模式推廣至全國，讓各地區都能有各自的篩檢實驗室。

疫情 患者

延伸閱讀

阿根廷確診破70萬例 經濟受創民怨四起

法網／染疫無法參賽 西班牙名將指控大會

法國新增1萬4412人染疫 累計確診52萬7446例

紐約州單日確診破千人 自6月來新高

相關新聞

雲端產業巨頭染疫康復 砸250萬推全面篩檢

雲端服務公司Rackspace Hosting Inc的共同創辦人偉斯頓(Graham Weston)，雖然擁有上億身價，但面對新冠病毒的攻擊也和其他人一樣脆弱；曾經染疫的他也因此決定投注資金，讓更多人有接受篩檢的機會。

馬斯克將送阿湯哥上太空，SpaceX拿這個祕密武器牽制貝佐斯！

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），最近9月的「電池日」發表堪稱是歷年來最「平實」的一次，事前媒體預測的各類新科技全槓龜，讓粉絲大呼失望。所幸，他的太空事業SpaceX，有一些令人驚喜的新消息：將送阿湯哥上太空！

金融巨頭幫洗錢？美國《FinCEN文件》的HSBC醜聞門...怎麼了？

「涉嫌洗錢，又是滙豐？」美國財政部轄下的「金融犯罪防制署」（FinCEN），近日爆發資料外洩事件。超過2,000筆金融相關交易的檔案文件，遭披露給美國網路媒體《Buzzfeed》與曾領導多起金融犯罪調查的「國際調查記者同盟」（ICIJ）進行調查報導。整份報導耗時1年多，有來自88個國家，400位記者參與跨國調查。這批密件被稱為《FinCEN文件》（FinCEN files），時間跨度橫跨1999年～2017年，紀錄了在美國營業的各個跨國金融機構，向FinCen提交的客戶可疑交易活動。

美國展開制裁中芯 美軟體和晶片設備業供貨須經許可

美國政府已開始制裁大陸最大半導體業者中芯國際半導體製造公司，這將是華為遭到晶片斷貨之後，大陸半導體業遭到又一記打擊。

那斯達克止住連三周跌勢 美總統大選辨論將掀更多波盪

美國股市周五連續二日震盪走高，但一周下來，美股三大指數只有那斯達克終止連三周頹勢，標普500指數和道瓊工業指數則在原物料...

處理主管性騷事件不公 Google母公司Alphabet 90億台幣與股東和解

谷歌（Google Inc.）母公司Alphabet以3億1000萬美元（約新台幣90億6044萬元）與股東達成和解，解...

防疫經費增 日本新年度總預算恐連7年破28兆

日本中央政府各部會將提出明年度總預算概算需求，日媒報導，受防疫經費增加影響，預估2021年度中央政府總預算案概算需求，將...

熱門新聞

美國外交承認台灣？前北約指揮官：北京恐全面犯台

把紐約中央車站當自家？3員工在地下打造秘密「男人窩」

美國展開制裁中芯 美軟體和晶片設備業供貨須經許可

德國之聲專訪／將要正面交鋒？美國不會容忍大陸與之平起平坐

不增兵也不撤退！嚴冬將至 中印部隊打起「消耗戰」

3,500家美企狀告川普政府 不滿貿易戰加課陸貨關稅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。