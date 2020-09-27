馬斯克將送阿湯哥上太空，SpaceX拿這個祕密武器牽制貝佐斯！

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），最近9月的「電池日」發表堪稱是歷年來最「平實」的一次，事前媒體預測的各類新科技全槓龜，讓粉絲大呼失望。所幸，他的太空事業SpaceX，有一些令人驚喜的新消息：將送阿湯哥上太空！

專業太空媒體《Space Shuttle Almanac》在9月中發出推文證實，確定了在2021年10月，馬斯克將要送好萊塢影星湯姆．克魯斯（Tom Cruise）、以及他主演電影「明日邊界」的導演Doug Liman一起搭乘SpaceX旗下的天龍二號（Crew Dragon）上太空！

其實，這個上太空拍片的計畫，在今年5月就已由馬斯克與導演初步確認，阿湯哥私下也表明要全力參與。只是許多外界人士擔憂太空旅行不是容易的事，更需要嚴格的行前訓練，工作滿檔的他吃得消嗎？所幸，從推特上轉發的太空站排程來看，明年10月的天龍號太空船任務機組人員名單，已列入了Tom Cruise與Doug Liman，證實已成真。

送阿湯哥上太空，將擴大SpaceX的太空影響力！

許多馬斯克粉絲興奮地推文下臆測，向來不用替身的阿湯哥，很有可能在這個太空任務上更不保留地發揮，電影拍出來後，一定可以有效提升SpaceX在全球太空產業的影響力。

不過，除了這個非常有看頭的太空任務外，馬斯克的SpaceX近期檯面下也有比較積極的布局。根據科技媒體GreyB今年8月研究指出，曾經表明沒興趣幫SpaceX申請專利的馬斯克，竟然改變了以往作風，悄悄做起專利布局了。因為據他們研究全球專利資料發現，2018年之前，SpaceX擁有的專利數僅有個位數，到了2019年，則突然暴增了22個。至今在SpaceX名下的專利已有26個。

許多人可能不知道，馬斯克多年前受訪時就指出，他沒興趣為SpaceX申請專利，因為他認為這方面最有競爭力的團隊在中國，擔心中國人看了，就會知道他的技術布局思惟、進而抄襲。

然而，這樣的做法卻出現了其他的問題，沒登記專利，那麼就不能防止其他團隊來登記你私下在研發的新技術，等於被搶先。像是賈伯斯當年在研發iPhone時，還只有紙上的企劃階段，就已經開始布局專利，也因此在日後和三星等對手打專利戰時，總是勝券在握。

馬斯克這點沒做，果然讓一直用私人資金注資太空事業「Blue Origin」的貝佐斯有了可趁之機。

2009年，貝佐斯就搶先申請了一項太空載運火箭在海上登陸系統與方法的專利，七個月後SpaceX內部才正式完成類似的技術。後來馬斯克發現，貝佐斯的團隊有刻意探聽SapceX員工研發細節的嫌疑，還提起訴訟。

以專利當成祕密武器，牽制貝佐斯！

現在馬斯克也學會把專利當成祕密武器，業界解讀目的之一，就是為了牽制同樣有「太空夢」的貝佐斯！

GreyB推測，馬斯克近期突然做出這些專利申請，很有可能更是為了和同業合作的考量。因為SpaceX近期正和谷歌合作史上最大的衛星發射計畫，而谷歌母公司Alphabet旗下的X Development，光衛星領域的專利就超過2000個。馬斯克若不跟著布好專利，豈不讓其他人又有機會偷襲？

不可諱言地，太空產業在矽谷已經愈來愈夯，尤其是發射衛星供網路通訊，是許多矽谷公司覺得能超越5G的好方法，臉書、谷歌都有興趣。

而根據摩根史丹利分析師評估，SpaceX若能成功啟動衛星通訊服務，估值將上看1750億美元。這也讓投資人更期待，SpaceX內部暫訂幾年後將分拆上市的規劃。

正因如此，馬斯克在這方面的專利布局，真的不應該輕忽。希望他在忙著送明星上太空之餘，別忘了顧好這些基本動作。

（作者／ 林士蕙 本文出自2020.9.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）