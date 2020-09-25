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多空續戰！道瓊早盤跌約131點 邁向周線連四黑

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美股本周持續波動，邁向周線連四黑。路透
美股本周持續波動，邁向周線連四黑。路透

美股25日早盤多空持續拉鋸，三大指數在平盤上下來回沖刷，道瓊工業指數一度跌140點或0.5%，邁向周線連四黑。

標普500和那斯達克綜合指數也呈現忽漲忽跌的走勢，多空交戰激烈可見一斑；費城半導體指數約跌1%、台積電ADR跌0.7%。

本周以來，道瓊工業指數跌3%、標普500指數跌2.2%、那斯達克指數跌1.1%。美股24日盤勢震盪，不過在科技股帶領下，美股三大指數終場小漲0.20%-0.37%。

美股本月走勢疲軟，標普500指數本月迄今跌逾7%，道瓊工業指數同期跌5.7%，那斯達克指數則下跌9.4%。9月的跌勢集中於大型科技股，蘋果公司今早盤一度跌約0.3%，比9月1日的高點低逾19%。

貝萊德（BlackRock）董事總經理與資產組合經理人孔睿思說，他的團隊在8月底獲利了結某些價格已高漲的科技股，並在近來股市跌勢中，提高景氣循環股部位。

美國經濟復甦情勢，也是近幾周華爾街的熱門議題，尤其是在美國大法官金斯柏逝世後，許多策略師認為，國會在總統大選前達成另一紓困方案的可能性降低。

高盛24日發布報告，下修美國今年第4季國內生產毛額（GDP）年率預期至3%，低於原估的6%。

美股 標普 科技股

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