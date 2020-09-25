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哈雷機車進軍13億人口國10年累賣2.5萬輛 將黯然退場

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
圖/取自Harley-Davidson India官網
圖/取自Harley-Davidson India官網

美國機車製造商哈雷（Harley-Davidson）周四（24日）向美國證券交易委員會（SEC）申報資料說，將「停止印度的銷售和製造業務」並資遣那裡的70名員工。位於巴瓦爾（Bawal）的工廠也將關閉。

哈雷機車在美國國內市場銷量下滑，因此對擁有13億人口的印度市場寄予厚望，但進展十分有限，因為此地充斥在地業者Hero生產的低成本機車，以及實力雄厚的日本機車廠，如本田鈴木

今年2月，哈雷表示，在印度耕耘10年，累計賣出25,000輛機車--還不如2019年前3個月在美國的銷量。相較下，根據印度汽車製造協會，截至2019年3月31日的一年間，印度約賣出2,100萬輛機車。

印度 本田 鈴木 日本

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