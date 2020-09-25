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禁TikTok 法官：川普政府周五提辯護 否則延期

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合24日電
美聯邦法官24日就TikTok提出的禁制令要求作出裁決，要求川普政府必須在25日下午2時30分前作出決定，提交法律文件，否則須延遲執行對TikTok的禁令。（路透）
美聯邦法官24日就TikTok提出的禁制令要求作出裁決，要求川普政府必須在25日下午2時30分前作出決定，提交法律文件，否則須延遲執行對TikTok的禁令。（路透）

美國聯邦地區法官尼科爾斯(Carl Nichols)24日就TikTok提出的禁制令要求作出裁決，要求川普政府必須在25日下午2時30分前作出決定，提交支持發布禁止TikTok行政命令的法律文件，否則須延遲執行對TikTok的禁令。

中國視頻分享程式TikTok是在23日正式遞交法律文件，以美國憲法保護下的言論自由受到侵犯為由，尋求聯邦法官發布臨時禁制令，阻止川普政府要求蘋果和谷歌等公司，從27日開始在應用程式商店中移除TikTok的行政命令。

TikTok表示，川普政府的限制並不是出於真正的國家安全考慮，而是出於與大選有關的政治考慮。

川普今年8月發出行政命令，指TikTok及中國另一應用程式微信威脅美國國家安全，但主管部門未提供具體證據證明這一指控。

微信上星期採取法律行動，獲北加州聯邦法官比勒(Laurel Beeler)裁定，暫時阻止川普要求蘋果和谷歌等公司，從21日零時開始從應用程式商店中移除微信。這個裁定顯然鼓舞了TikTok，同樣向法院尋求禁制令。

與此同時，甲骨文與沃爾瑪早前已宣布與TikTok的中國母公司字節跳動達成收購TikTok協議，合組新公司TikTok Global，川普對此表示歡迎，商務部上周交也宣布推遲一個星期，到9月27日才執行禁止下載TikTok的命令。

然而交易雙方在新公司股權結構上存在分歧，字節跳動表示仍然擁有80%的股份；甲骨文則發表聲明說，美國人將持大多數股份。川普也隨即改變支持協議的態度，聲言若字節跳動仍然控制新公司，當局不會批准協議。

中國媒體同樣批評這宗交易，暗示中國政府對協議不滿意。此外，中國政府在8月限制出口TikTok所使用的人工智能技術，使交易安排變得更複雜。

TikTok 川普 微信

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