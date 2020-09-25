Google員工福利加碼 明年起補助學貸還款

科技巨擘Google為爭取人才，員工福利再加碼，明年起將補助全職員工償付學生時代的就學貸款，金額每年最高可達2,500美元（約台幣7.3萬元）。

Google福利全球主管John Casey說，他呼應公司黑人僱員資源團體的倡議，認為在有色族群與婦女之中，償付學貸的壓力不成比例地沈重。他表示，學貸危機全球都在發生，美國特別嚴重，學貸赤字現在高達1.5兆美元。

補助學貸還款的新福利將會從美國開始實施，計劃擴展到全球據點。

CNBC報導，新冠疫情期間，科技公司員工改為在家工作，Google許多員工福利設施和供應是在辦公場域，員工進不了公司就享受不到；對年輕的科技人才而言，整體的「幸福感」就被臉書（Facebook）和蘋果（Apple）比下去。Google順勢推出學貸補助方案，多一個不進辦公室也能有感的員工福利。