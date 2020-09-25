亞馬遜新推Ring居家保全監視器 攝影鏡頭裝無人機上

亞馬遜（Amazon）推出新款的Ring居家保全監視器，攝影鏡頭固定在無人機上。

這款攝影監視器叫做Ring Always Home Cam，專供室內使用，可在家裡飛行並且從多個視角錄影。這樣一來，用戶只需要一台裝置，不必購買多支攝影機。該裝置依用戶事先設定的飛行路徑巡邏，連結智慧居家系統Ring Alarm，如果系統偵測到可疑活動，便會自動前往查看。裝置不升空時，停駐在能擋住攝影鏡頭的收納盒裡，以確保隱私無虞。

亞馬遜周四（24日）舉行虛擬活動，推出系列新硬體產品，包括Echo和Echo Show的升級款、新的車用Ring保全監視器 ，並推出自家串流遊戲服務Luna。

亞馬遜於2018年收購的智慧家居公司Ring， 已經進軍多個智慧保全市場，推出連網智慧門鈴和家用智慧監視器，讓用戶可以自遠端確認家中狀況。

Ring裝置提供亞馬遜另一途徑吸引顧客、擴大與虛擬助理Alexa整合的生態系。但此一業務有揮之不去的隱私疑慮，Ring先前決定和警方密切合作，協助調查犯罪。