花旗：風險資產回檔已經降臨　要抄底仍太早

彭博資訊報導，花旗外匯策略師Calvin Tse表示，隨著基本面和技術面因素相互作用，下半年發生的美國風險資產回檔「已經降臨」，而且「才處於剛發生的階段」。

Calvin Tse在24日的報告中表示，各資產類別的關鍵技術水準都出現突破，代表隨著投資人在11月3日美國總統大選前降低風險，「許多原先受青睞的部位面臨更深的市場回檔」。

他表示，這波回檔要消退的時間還太早。不過，花旗維持長期觀點，認為美國股市有可能持續上漲數年。

Calvin Tse認為，如果風險環境依然充滿挑戰，美元將有更多買盤，因此，他預期美元未來幾周和幾個月將上漲。他表示，在大選前，若美元要重新確認下滑趨勢，必須要出現新冠病毒疫苗立即且廣泛分發，以及（或是）聯準會加碼資產收購，強化鴿派立場。

Calvin Tse表示，即使經濟數據改善，或其他G10央行擴大寬鬆，也不太可能改變上述風險軌跡，因為投資人不太可能再大量回到風險偏好交易。