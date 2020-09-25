台積電ADR收漲 較台股溢價逾8%
台股ADR周四（24日）漲跌互見，台積電漲近0.6%，較台北交易股價溢價8.54%；聯電延續近期漲勢，漲幅逾1%。
道瓊工業指數24日收盤上漲52.31點，漲幅0.20%，報26,815.44點；標普500指數收漲9.67點，漲幅0.30%，報3,246.59點；那斯達克指數上漲39.28點，或0.37%，報10,672.27點。
費半指數收盤漲 0.97%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.01 -0.25%
中華電 CHT 36.22 -0.96%
台積電 TSM 78.38 +0.59%
聯電 UMC 4.41 +1.38%
資料來源：彭博資訊
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