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台積電ADR收漲　較台股溢價逾8%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（24日）漲跌互見，台積電漲近0.6%，較台北交易股價溢價8.54%；聯電延續近期漲勢，漲幅逾1%。

道瓊工業指數24日收盤上漲52.31點，漲幅0.20%，報26,815.44點；標普500指數收漲9.67點，漲幅0.30%，報3,246.59點；那斯達克指數上漲39.28點，或0.37%，報10,672.27點。

費半指數收盤漲 0.97%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.01 -0.25%

中華電 CHT 36.22 -0.96%

台積電 TSM 78.38 +0.59%

聯電 UMC 4.41 +1.38%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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