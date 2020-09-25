金價連四黑 探兩個月低點

國際金價連四天走低，24日觸及兩個月低點，因美元走強，且投資人正在評估聯準會（Fed）官員認為有必要提供更多刺激方案的看法。分析師認為金價短期內難以反彈，但年底還是有望挑戰歷史高點。

黃金現貨24日一度挫跌0.8%至每英兩1,849.04美元，為7月22日以來最低水準；紐約黃金期貨一度下跌0.88%，報每英兩1,852美元。

彭博資訊彙整的資料則顯示，黃金ETF在最近一個交易日減碼28.3萬英兩黃金，寫下8月12日以來最大單日減幅，今年以來的淨買入量則降至277萬英兩。

Fed主席鮑爾在國會聽證會上持續表示，國會與政府需支持提供財政刺激措施；他表示，可能必須推出更多紓困方案，以提振受新冠疫情衝擊的經濟。克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特也表示，美國經濟爬出深谷之際，亟需新一輪刺激方案支持。

分析師目前認為黃金前景短空長多，摩根士丹利（大摩）分析師在23日的報告中預期，金價走勢在短期內將維持疲軟，因美元可能持續走強，且實質利率正在攀升，抵銷總統大選、疫情進一步衝擊市場和美中貿易關係相關的風險；不過，若2021年通膨率超過名目殖利率，讓實質利率出現下行壓力，投資人將轉向黃金，為金價提供支撐，仍有可能重新挑戰2,000美元關卡。

花旗集團（Citigroup）分析師則在22日的Q4商品展望報告中預測，美國總統大選相關風險，可能扶助金價在年底前漲破歷史高點。