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預測師：疫情復熾 將啟動第二波「滾動熊市」

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
近來美股走跌，新冠肺炎疫情再起加深市場疑慮，令人擔心類似春季的賣壓可能捲土重來。美聯社
近來美股走跌，新冠肺炎疫情再起加深市場疑慮，令人擔心類似春季的賣壓可能捲土重來。美聯社

近來美國股市走跌，新冠肺炎疫情再起的跡象加深市場對前景疑慮，令人擔心春季短暫但劇烈的賣壓可能捲土重來。

MarketWatch報導，總體經濟研究公司Lamoureux & Co.總裁拉姆赫（Yves Lamoureux）預測，第二波新冠肺炎疫情將觸動新一波股市跌勢。

拉姆赫起初預測「滾動的熊市」（rolling bear market）將分三階段展開，持續到2022年。他3月中說，美股快見到底部了，數日後，標普500指數果然在3月23日觸底，之後回升44%。

他認為，這只是「滾動熊市」的第一階段。

拉姆赫日前說：「第二波將迎面而來。一些非常富有的投資人正獲利了結（股票），市場上也充斥投機行為。我認為，股市會開始再往下栽。」

他預言，第二階段賣壓將緩緩展開，然後延伸到2021年。之後會再有一波大幅反彈。然後，可能在2023年將至時，最後一波跌勢來臨。

放眼更長期，拉姆赫指出，未來市場面臨嚴重性不下於新冠疫情的三股威脅：機器人和其他自動化技術掀起勞工失業潮、油價隨綠能興起而大跌、不動產價格將走20年跌勢。這三股力量將強化一個長期主題：通貨緊縮。

拉姆赫說：「到頭來，我們總會揮別疫情，但未來面臨的這三股威脅嚴重性不下於疫情…這對投資將產生重大後果。」

拉姆赫認為，「終極的抗通縮資產」是比特幣，而企業正逐漸覺醒到加密幣的重要性。

至於如何因應他所謂的第二波「滾動熊市」？拉姆赫指出，方法之一是投資「特殊目的併購公司」（SPAC），俗稱「借殼上市公司」。這類公司透過首次公開發行股票（IPO）籌措併購另一家公司所需資金，通常在掛牌兩年內付諸行動。

拉姆赫說，SPAC通常發行價約每股10美元，即使股市下跌，也不會跌得太厲害。他說：「我們藉買進SPAC採取防禦行動。」

疫情 新冠肺炎 標普

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