華納退出韓影市場 熱門電影前途未卜

抓不準南韓市場的電影口味，華納兄弟要結束短短4年在南韓電影屆的嘗試！華納兄弟於16年投資南韓商業電影《密探》，寫下750萬的觀影數，正式進軍南韓市場，然而，後續投資電影表現都起起伏伏，經歷淒慘的2019年投資表現，華納24日宣布，將重組業務、退出南韓市場，這讓影迷相當擔心，尚未完工的電影前途未卜，包含眾所矚目、由金多美主演的《魔女》續集。

瞄準南韓電影市場

根據娛樂報《Variety》報導，南韓娛樂產業發展相當迅速，不只輸出電影、電視劇、綜藝，更帶動該國強悍的影視市場，19年正式成為全球第4大的市場，固然吸引全球各大影視集團進軍搶佔，但南韓本土電影的實力與票房號召力都不俗，算是一塊很難啃的骨頭。

華納兄弟16年就已經瞄準南韓市場，在南韓成立分公司負責投資、製作電影，一開始靠著商業大片《密探》打下漂亮的開門紅，殺進南韓電影市場，由頂級影星宋康昊、孔劉合演的《密探》總共衝出750萬次觀影數的好成績，也獲得第89屆奧斯卡金像獎最佳外語片提名，全球票房達5500萬美元，但隔年馬上遇到挫折，華納兄弟投資的《單身騎士》、犯罪片《VIP》表現都不理想。

表現不如預期撤資

2018年一開始稍微有點起色，華納兄弟製片的動作驚悚片《魔女首部曲：誕生》，卡司強大，由金多美、崔宇植、趙敏秀等人主演，劇本特別，最後寫下2440萬美元，吸引眾多粉絲期待續集。

但華納兄弟其後開始一路下滑探底，據《韓國娛樂報》報導，之後的《人狼》，以及去年連續3部電影《戲子們：傳聞操縱團》、《長沙里：被遺忘的英雄們》、《Gone Girl》，無論哪種類型的電影，票房都大跳水，這讓華納兄弟逐漸對南韓市場心灰意冷。

意興闌珊的華納兄弟24日就表示，將進行業務整併，確定離開南韓電影市場，不過沒直言明說退出韓國市場的原因，尚在製作中的電影去向會再討論，雖然話並未說死，但讓期待《魔女二》的影迷相當擔憂。

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