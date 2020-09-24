快訊

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

王又正掰了「新聞深喉嚨」曝最新動向：我要再度出征了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華納退出韓影市場 熱門電影前途未卜

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
南韓電影市場真的難攻下，華納兄弟短短4年就決定撤資，這讓眾所矚目的《魔女二》前途難料。(photo from Instagram)
南韓電影市場真的難攻下，華納兄弟短短4年就決定撤資，這讓眾所矚目的《魔女二》前途難料。(photo from Instagram)

抓不準南韓市場的電影口味，華納兄弟要結束短短4年在南韓電影屆的嘗試！華納兄弟於16年投資南韓商業電影《密探》，寫下750萬的觀影數，正式進軍南韓市場，然而，後續投資電影表現都起起伏伏，經歷淒慘的2019年投資表現，華納24日宣布，將重組業務、退出南韓市場，這讓影迷相當擔心，尚未完工的電影前途未卜，包含眾所矚目、由金多美主演的《魔女》續集。

瞄準南韓電影市場

根據娛樂報《Variety》報導，南韓娛樂產業發展相當迅速，不只輸出電影、電視劇、綜藝，更帶動該國強悍的影視市場，19年正式成為全球第4大的市場，固然吸引全球各大影視集團進軍搶佔，但南韓本土電影的實力與票房號召力都不俗，算是一塊很難啃的骨頭。

華納兄弟16年就已經瞄準南韓市場，在南韓成立分公司負責投資、製作電影，一開始靠著商業大片《密探》打下漂亮的開門紅，殺進南韓電影市場，由頂級影星宋康昊、孔劉合演的《密探》總共衝出750萬次觀影數的好成績，也獲得第89屆奧斯卡金像獎最佳外語片提名，全球票房達5500萬美元，但隔年馬上遇到挫折，華納兄弟投資的《單身騎士》、犯罪片《VIP》表現都不理想。

表現不如預期撤資

2018年一開始稍微有點起色，華納兄弟製片的動作驚悚片《魔女首部曲：誕生》，卡司強大，由金多美、崔宇植、趙敏秀等人主演，劇本特別，最後寫下2440萬美元，吸引眾多粉絲期待續集。

但華納兄弟其後開始一路下滑探底，據《韓國娛樂報》報導，之後的《人狼》，以及去年連續3部電影《戲子們：傳聞操縱團》、《長沙里：被遺忘的英雄們》、《Gone Girl》，無論哪種類型的電影，票房都大跳水，這讓華納兄弟逐漸對南韓市場心灰意冷。

意興闌珊的華納兄弟24日就表示，將進行業務整併，確定離開南韓電影市場，不過沒直言明說退出韓國市場的原因，尚在製作中的電影去向會再討論，雖然話並未說死，但讓期待《魔女二》的影迷相當擔憂。

【更多精采內容，詳見

電影 南韓

延伸閱讀

疫情翻轉習慣 中華電MOD成全台最強電影通路

木村拓哉睽違十年挑戰聲優！為哆啦A夢50周年紀念電影獻聲當猿人，還自曝是死忠粉絲

朝遺體淋汽油放火...南韓官員疑跳海投誠 北韓盤問後開槍射殺

運彩／英雄聯盟世界賽開打 禁用最多角色也能投注

相關新聞

Scripps獲巴菲特資助 傳將收購ION Media

知情人士透露，獲「股神」巴菲特資助的媒體業者E.W. Scripps，即將以26.5億美元收購同業ION Media，這...

國際金價跌至兩個月低點 大摩：短空長多

國際金價連四天走低，24日觸及兩個月低點，因美元走強，且投資人正在評估聯準會（Fed）官員認為有必要提供更多刺激方案的看...

【WSJ】美股9月拉回修正 為何這是不幸中的大幸？

美國股市每逢9月表現通常不佳，這在華爾街早就人盡皆知，今年情況也不例外，只是似乎很少投資人體認到，這其實值得慶幸。

這些年馬斯克未兌現的支票 他是造夢者還是圓夢大師？

「你們聽得到我嗎？」、「叭叭叭！」現場響起一片熱情的喇叭聲回應。

華納退出韓影市場 熱門電影前途未卜

抓不準南韓市場的電影口味，華納兄弟要結束短短4年在南韓電影屆的嘗試！華納兄弟於16年投資南韓商業電影《密探》，寫下750萬的觀影數，正式進軍南韓市場...

全球股市又跌了！這波賣壓跟之前有何不同？

全球股市24日下挫，尾隨華爾街23日的跌勢，顯示投資人擔心新冠肺炎疫情再起，將帶給經濟新一波重擊。市場分析師指出，跡象顯...

羅奇示警：雙底衰退機率超過50% 美元明年將崩跌

知名經濟學家、耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）警告說，美國雙底衰退機率愈來愈大，美元明年將會崩跌。

微軟、亞馬遜等企業蓬勃發展 訂閱制模式帶動營運成長

微軟、亞馬遜、網飛等企業營運蓬勃發展，企業資本市值甚至突破一．五兆美元，訂閱制模式帶動他們的營運成長動能是很重要的關鍵。

Nike復甦腳步衝太快 小心扭傷腳

全球運動用品龍頭Nike本年度第1季（上季）營收與去年同期相比大致持平，遠優於分析師預估的下滑14.4%。相較下，Nike雖已展現線上銷售能力，去年度第4季營收仍銳減38%。

從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令

在美國，欲聲請暫時禁制令（preliminary injunction）的當事人必須證明符合4項要件，本文以2020年7月16日Scrum一案裁決為例，詳述法院如何判斷暫時禁制令涉及之各項證據

特斯拉電池要減少用鋰 拖累鋰礦生產商股價

電動車大廠特斯拉（Tesla）在22日舉行的「電池日」上宣布要減少使用鋰，而且計劃進軍礦業，使得全球最大的鋰生產商Alb...

體恤員工！ Google將試辦「混合」居家辦公模式

科技巨擘Google正重新思考提供給員工的長期辦公方式，此時多數員工表示重返辦公室後工作後，不希望每天都進公司。

熱門新聞

等不到觀光客餵食…奈良鹿「仙貝依存症」瘦成皮包骨

川普拒絕承諾權力和平過渡！ 外界憂他霸著白宮不放

美股早盤漲逾100點 Nike股價勁揚9.85%

北韓射殺火化「投北」公務員 南韓國防部嚴厲譴責

沒錢交租被趕出…3子女傷病急求醫 單親媽舉牌：請來買我器官

越南無良商人回收32.4萬個「用過保險套」清洗再出售 32歲女涉案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。