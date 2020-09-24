美中太空角力戰 NASA：割讓低軌道會是場悲劇

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長布萊登斯坦今天告訴國會議員，在國際太空站（ISS）退役後，美國在地球軌道保有一席之地至關重要，如此才不至於讓中國取得戰略優勢。

國際太空站是美國、俄羅斯、日本、加拿大和歐洲國家合作建造的太空科學實驗室，1998年發射第一個部件，2000年啟用至今，預料將持續運作至2030年。

布萊登斯坦（Jim Bridenstine）說：「我要告訴你們一件我非常關切的事，那就是ISS使用壽命將盡的那天即將到來。」

「為了讓美國在低軌道保有一席之地，我們必須為下個階段做好準備。」

NASA為此要求2021財務年度提撥1.5億美元預算，以協助發展低軌道商業化。低軌道指的是距離地球表面2000公里以下的軌道。

布萊登斯坦說：「我們希望看見公私營合作，使NASA得以解決商用太空站供應商問題，讓美國能在低軌道永久並持續保有一席之地。」

布萊登斯坦向國會議員提出警告，鑑於北京希望中國太空站「天宮一號」能在2022年投入運作，美國維持太空優勢至關重要。

中國官媒新華社6月宣布，天宮一號正與來自17個國家的23個實體合作，在太空站進行科學實驗；這些合作對象包括已開發國家和開發中國家，例如法國、德國和日本，以及肯亞與祕魯。

布萊登斯坦說：「中國正快速打造他們所稱的『中國國際太空站』，並迅速向我們所有國際夥伴行銷。」

「假如耗費所有時間與精力後，我們放棄低軌道並割讓這塊領域，那將會是一場悲劇。」