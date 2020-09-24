歐美股市狂瀉元凶！西方金融騙局，跨國銀行竟淪洗錢共犯！

昨天歐美股市收黑，道瓊一度狂瀉900點，崩盤元凶之一就是涉嫌洗錢的跨國銀行。近日，美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者協會（ICIJ）等國際媒體共同揭露摩根大通、匯豐、渣打等全球知名銀行，涉嫌替犯罪組織大洗髒錢，近20年來轉移超過2兆美元的可疑資金，這也引發歐美金融股大崩盤！

近日這份撼動歐美股市的重量級調查，是由美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者協會（ICIJ）等國際媒體所共同發動，是根據世界各地銀行提交給美國財政部金融犯罪防制署（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）、一共超過2100份的可疑活動報告（SAR）。

歷時16個月，終於踢爆多家跨國銀行涉嫌替犯罪集團移轉資金，使得昨日（9／21）歐美亞各大股市的金融股崩盤，其中匯豐（香港）股價跌至1995年以來最低。

16個月、2100份報告》踢爆20年來2兆美元的非法資金移轉！

國際調查記者協會（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）分析發現，在1999到2017年間，由金融機構示警的疑似洗錢或犯罪活動，金流至少有2兆美元（約台幣58兆元）。

而摩根大通（JPMorgan Chase）、匯豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon），這五間跨國銀行，更是多次出現在調查資料，甚至美國政府已對其金融不當行為開罰，仍繼續為涉嫌犯罪者轉移資金。

其中，根據FinCEN資料顯示，擁有150年歷史的德國最大的銀行、德意志銀行過去匯款金額高達1.3兆美元，等於是在所有可疑活動報告（SAR）中占了62％的交易量。德意志銀行過去即有不良紀錄，曾協助處理烏克蘭億萬富翁的資產，更傳出協助恐怖份子和販毒者的資金流動。

而摩根大通及匯豐等大行在這次調查報告中，相關犯行也被指證歷歷。

摩根大通》被揭露協助十大通緝犯轉移資金

根據FinCEN資料顯示，美國最大銀行、摩根大通匯款金額高達5140億美元，曾協助馬來西亞一馬主權基金醜聞、委內瑞拉選舉弊案等非法資金轉移，甚至幫助美國聯邦調查局（FBI）的十大通緝犯，轉移超過10億美元的資金。

在2010～2015年間，一個名為ABSI Enterprises的神祕空殼公司，通過摩根大通發送和接收的交易額超過10億美元，而根據俄羅斯媒體報導，其背後的老闆正是俄羅斯黑手黨組織的塞米翁．莫吉列維奇（Semon Mogilevich）。他也是美國聯邦調查局（FBI）2009年所列入的十大通緝犯之一。

早在幾年前，摩根大通就有充分的理由審查ABSI，由於該公司有許多文件的資料細節皆不清楚，因為它是塞浦路斯（Cyprus）的空殼公司，更被認為是主要的洗錢中心，但摩根大通卻未積極審查。

新聞爆發後，摩根大通透過聲明撇清，表示遵守所有法律和法規，以支持政府打擊金融犯罪的工作。另一廂，莫吉列維奇也透過發言人表示他對ABSI不了解，而他也不是任何犯罪集團的領導人或積極參與者。

匯豐銀行》被指控幫助完成數百萬的龐氏騙局

根據FinCEN資料顯示，英國最大銀行匯豐，匯款金額達44億美元，過去曾協助拉丁美洲販毒組織洗錢（至少8.81億美元），以及替可疑的俄羅斯資金、多個國家的龐氏騙局持續匯款，其中匯豐不僅涉及一樁8000萬美元的龐氏騙局外，此案更有人因此喪命。

案件緣起於一位自稱洛杉磯福音教會牧師「Dr Phil」的中國籍男子許明（Ming Xu，音譯），聲稱自己正經營全球投資銀行（World Capital Market, WCM），承諾100日100％利潤，也就是以「老鼠會」形式招攬投資者。在初期投資者會收到可觀的利潤，於是放心繼續加大投資，或邀請親朋戚友加入成為「下線」賺取佣金，「下線」愈多，回報愈高。

隨後，許明更以傳教的手法，向美國、哥倫比亞、秘魯的貧窮社區，甚至英國都有人受騙，並透過臉書和YouTube等方式兜售所謂雲端電腦的投資機會，籌得龐大資金，最終有「下線」為邀請其他人成為下線，卻讓對方損失慘重，最後使「下線」遭到殺害。

然而，匯豐銀行表示這些都是舊聞，強調自2012年起，匯豐銀行開始了一段多年的過程，大幅改革其在超過60個司法管轄區打擊金融犯罪的能力……匯豐銀行現在是一家比2012年時安全得多的機構。

反洗錢戰》政府和銀行是關鍵！

在這場反洗錢戰中，美國政府的執法單位有權力可以下令大銀行改革重罰，甚至可以透過緩起訴的威嚇，勒令改善。但ICIJ卻發現，即使被罰，這些西方的金融巨頭，仍繼續協助組織挪用公款、規避制裁，以及詐欺等轉移可疑資金等。

理應以「信任」為核心資產的大型跨國銀行，不僅無法預防非法資金流入合法經濟體，竟還成為洗錢的白手套與始作俑者。

相關惡果很可能加劇經濟不平等與破壞政經秩序，ICIJ的報告還將引爆哪些驚天醜聞，大家正等著看，這些被點名的金融股近期仍會是投資人的燙手山芋。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.9.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）