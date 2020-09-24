不再忍耐川普！中國將列美企黑名單，「思科」赫然上榜

面對川普針對華為、中芯、抖音一連串開鍘，中國終於要反擊了？根據《華爾街日報》報導，中國政府內部已在研擬一系列美企黑名單，未來將做出制裁。據知情人士透露，已考慮列入蔡英文曾到訪過總部的美國網通大廠思科（Cisco）。這個黑名單計畫是怎麼一回事？又會對台灣科技產業帶來什麼影響？

據了解，其實中國政府早在2019年5月就有此想法，也就是川普政府，去年首次針對華為簽署行政命令的同一時間點。但是，因為內部意見至今始終沒有共識，因此一直拖到現在仍未執行。

主要是有些政府官員認為，還是應該等美國年底大選，塵埃落定後再決定如何反擊，會比較妥當，畢竟下任總統會否換人很難說，川普的各類強烈抗中政策也可能中止。

至於將被列入這一波中國政府黑名單的美企，目前曝光的是思科，它是全球網路通訊建設大廠，之所以會被列入，根據《華爾街日報》分析，很有可能是因為它在網路通訊設備的領域，和華為是主要競爭對手。

根據Synergy、IDC調查機構統計，思科在網路交換器與路由器這領域中長期維持全球市占第一，穩居霸主位置，追隨在後的第二名正是華為。截至今年3月的最新統計，思科的最新市占率仍為全球第一，39.7％；華為也仍居第二，市占率為9.6％。

思科被中國列上黑名單，只因和華為是競爭對手？

思科真的對中國的國家安全有威脅嗎？證據尚無人提出。政治上的回應比較可能是中國政府想反擊的主要理由，只是就苦了在中國市場深耕已久，且曾幫華為說話的思科了。

根據思科官網資料，思科在2005年在中國上海開設研發中心，且是全球僅次於美國最大的研發部門，可以看到思科對中國的重視。

早在去年3月，思科執行長Chuck Robbins得知川普對華為態度不友善時，就曾接受媒體採訪指出，全球5G網路基礎建設目前仍是由歐洲、美國與中國多元企業來引領發展，華為一家獨大的可能性不高，試圖幫華為緩頰。最後仍無法阻止川普下達禁令。

根據《日經亞洲新聞評論》報導，在華為禁令後的2019年6～8月，思科亞太市場的訂單需求就因中國衰退太快，比去年同期掉了8％，中國營收對比前一期大掉25％，截自今年8月最新一季財報，思科包含中國在內的亞太市場營收仍繼續下滑，比去年同期少7％。

雖沒揭露中國營收實際數據，思科執行長Chuck Robbins坦承，中國市場營收的衰退，和中美貿易戰政治因素，有很大關係。如今思科團隊在中國，連要去競標民間企業的網通設備案子，都常被拒絕，甚至被暗示以後也別想參與。

思科同時和中國、台灣交好，卻仍恐淪為犧牲品

其實，思科和台灣企業界合作一向良好。去年底才和國內台達電、神通、凌羣等八個台灣科技廠商宣布合作，鼓勵他們善用思科的認證，來整合出智慧城市解決方案，一起推廣銷售到全球。

另外，思科也是台達電在電源供應器方面的客戶。雖然，這個中方禁令，因為中國政府尚未說明將如何制裁？實質衝擊無法評估。可以想見施行後，會對長期和思科合作的台灣業者造成一定影響。

思科一向擅長在各國政治角力中圓融做人：習近平2015年訪美期間，思科曾承諾和中企合資新公司，在中國攜手發展網路創新；對台則先後歡迎過總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌到美國總部參觀，在美企中屬少見。最後還是難逃成為中美惡鬥之下的犧牲品。

這個例子正給台灣科技業者一個警惕：川普禁令打的是七傷拳，雙方企業都無法受惠，至於台企想要兩邊討好，恐怕會愈來愈難。

（作者／林士蕙 本文出自2020.9.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）