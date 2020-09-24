聯準會態度和疫情加深復甦憂慮 美元升值至近八周高點

美元周三（23日）上漲，升至八周新高，主要因為美國股市下跌，以及新冠病毒病例依舊不斷增加、歐洲經濟數據疲弱；投資人憂心全球經濟復甦腳步，同時努力應對美國利率政策的不確定性。

路透指出，歐元區9月企業成長停滯的數據為周三美元的外匯交易定了基調，市場擔心為抑制新冠病毒感染重新實施的限制措施，可能危及經濟復甦。另外，一項企業調查顯示，英國經濟也失去動能，由於支持餐館的一個政府補貼到期，消費行業受創。

美銀證券駐紐約資深外匯策略師Ben Randol說：「先前市場對全球風險狀況非常樂觀，現在重新評估。」他表示，新冠疫情和經濟成長一直傳來負面消息，美國聯準會（Fed）官員的談話比市場預期的更鴿，這令匯市部位操作面臨風險。

Randol還將23日美元走高歸因於芝加哥聯準銀行總裁埃文斯22日的談話。埃文斯那天提出了升息的想法，促使投資人轉向美元避險。然而，23日Fed副主席克拉里達又表示，在通膨達到2%之前，決策官員「甚至都不會開始考慮」升息。

其他分析師認為，聯準會官員的講話不夠明確，提振了對美元的需求。麥格理駐紐約全球利率和貨幣策略師Thierry Wizman說，市場原本希望上周聯準會能更具體地闡述中長期政策目標。之後，聯準會官員的各種講話沒有真正解決這個問題。他們仍然非常模棱兩可。Wizman表示，這讓過去幾個月一直做空美元的人，將此視為平倉的機會 。

衡量美元兌一籃子六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周三上漲0.43%，至94.389。歐元兌美元跌0.42%，報1.1657美元。英鎊兌美元在盤中收復部分失地，尾盤跌0.09%，報1.2719美元。

英國首相強生22日推出新限制措施以對抗第二波冠狀病毒疫情，英鎊因而承受壓力。英鎊和歐元的交易員也擔心，英國和歐盟將無法達成自由貿易協議，會對經濟帶來更大壓力。