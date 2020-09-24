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台積電ADR周三下跌3.18% 溢價4.77%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
SEMICON TAIWAN 國際半導體展大師論壇，台積電董事長劉德音出席。記者曾吉松╱攝影
SEMICON TAIWAN 國際半導體展大師論壇，台積電董事長劉德音出席。記者曾吉松╱攝影

台積電ADR周三（23日）隨美股大盤下跌，跌幅3.18%，較台北交易股價溢價4.77%。

道瓊工業指數23日收盤下跌525.05點，或1.92%，報26,763.13點；標普500指數下跌78.65點，或2.37%，報3,236.92點；那斯達克指數下跌330.65點，或3.02%，報10,632.99點。

費城半導體指數收盤下跌2.46%。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.02 -3.13

中華電 CHT 36.57 -1.11

台積電 TSM 77.92 -3.18

聯電 UMC 4.35 +1.40

資料來源：彭博資訊

台積電 台股

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