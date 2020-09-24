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台積電ADR周三下跌3.18% 溢價4.77%
台積電ADR周三（23日）隨美股大盤下跌，跌幅3.18%，較台北交易股價溢價4.77%。
道瓊工業指數23日收盤下跌525.05點，或1.92%，報26,763.13點；標普500指數下跌78.65點，或2.37%，報3,236.92點；那斯達克指數下跌330.65點，或3.02%，報10,632.99點。
費城半導體指數收盤下跌2.46%。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.02 -3.13
中華電 CHT 36.57 -1.11
台積電 TSM 77.92 -3.18
聯電 UMC 4.35 +1.40
資料來源：彭博資訊
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