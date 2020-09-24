台積電ADR周三下跌3.18% 溢價4.77%

面對川普針對華為、中芯、抖音一連串開鍘，中國終於要反擊了？根據《華爾街日報》報導，中國政府內部已在研擬一系列美企黑名單，未來將做出制裁。據知情人士透露，已考慮列入蔡英文曾到訪過總部的美國網通大廠思科（Cisco）。這個黑名單計畫是怎麼一回事？又會對台灣科技產業帶來什麼影響？

2020-09-24 09:32