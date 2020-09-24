日本諾貝爾獎得主天野浩 開發出無線輸電新技術

因開發出藍色發光二極體（藍光LED）於2014年獲諾貝爾物理學獎的名古屋大學教授天野浩，他領導的研究團隊宣布，已成功開發出高效率無線電力傳輸新技術。

日本放送協會（NHK）等媒體報導，不使用電線的無線電力傳輸技術，在智慧型手機的無線充電等已實用化，但仍受限於可傳輸電量少及距離短等。

天野教授領導的研究團隊利用微波開發新技術，除成功讓傳輸時的電力轉換效率達到世界頂級水準，且使用曾獲諾貝爾物理學獎藍光LED的材料氮化鎵（GaN），開發出較以往能無線接收3倍電力的零組件。

研究團隊希望至2022年度時，確立10瓦級無線電力傳輸系統。

實用化後，可望對飛行中無人機傳輸電力；即使在無電線場所，也能收集河川水位資料等。報導引述天野表示，發生災害時能對電力短缺地域遠距傳輸電力等，對於需要能源場所，能於必要時供給，可能成為未來的社會基礎設施。

天野說：「能對智慧手機和行動機器24小時傳送電力，打造安心安全的社會系統。藉由無線電力傳輸技術的實用化，能期待電子機器的小型化與節能化。」