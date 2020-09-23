熱錢行情逐漸收斂，保守者該退場了嗎？這「3個時間點」是關鍵

摘要 今年的市場改寫許多股市歷史，前所未見的熱錢效應帶動股市劇烈波動，空手的投資人飲恨沒有危機入市，場上的投資人也是戰戰兢兢，隨著時間推進，未來這三個時間點是將是股市分水嶺。

隨著歐洲新冠疫情急遽惡化，大型銀行洗錢醜聞引爆金融股跳水，昨日（21）美股開盤就遭逢空軍猛烈突擊。道瓊指數一度跌超900點，不過仍有不少投資人逢低進場，蘋果反攻大漲逾 3%，助力道瓊收回部分失地，然而，四大指數仍集體收黑。

前幾天和一家上市公司的董事餐敘，聊及產業現況和人才招募相關事宜，他說今年由於疫情影響，出現了許多優秀人才來應徵，不過也意謂著人浮於事，如果條件不是特別突出的求職者，反而更難求職。

這次疫情不光是對整體經濟造成影響，部分產業的受害程度迄今仍疲弱不振。不過，也有行業Q1時混沌不明，Q2卻湧入大量訂單，甚至Q3達到產能滿載，因此，各產業之間的發展日趨兩極，這也同步反映在股價上，縱使各國央行維持低利環境不變，資金還是會持續流向強勢股。

唯一不變的是市場資金取得容易，機會成本降低，因此擁抱風險性資產的意願大幅提高，現階段有幾項變數值得留意。

1、美國總統大選11月初的結果如果是川普當選，則股市表現會即時正面回應，假如是拜登上去，以市場的解讀會短期拉回（加稅）之後才會恢復正常。

2、10月中下旬開始，美國企業的財報陸續出爐，如果科技業繳出亮眼成績單，股價才能再次攀升。

3、最快在11月或12月疫苗結果才會出爐，屆時有望刺激整體股市走強，目前觀望氣氛轉趨濃厚。

目前科技股、傳統產業及疫情受害行業的股價呈現蹺蹺板的情況，投資人仍可以選擇主流的領漲股，或是次級的補漲股，端視投資者的風險屬性，我認為各自在拉回整理之際，買點還是會浮現。

即使股市高點可期，但強弱股的走勢仍然有極大差異，投資人要維持汰弱留強的選股策略，並建立反市場的操作心態，避免陷入短線套牢。

行情走到現在，尚未結束，但漲勢也逐漸收斂，最甜蜜的過程已經過了2/3左右，投資人需要降低報酬率的期望值，切勿因小失大，太過貪心會使先前的獲利毀於一旦。但是，真的不要再持有現金了，股票和基金都能創造更好的價值。

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