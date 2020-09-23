特斯拉盤後重挫7% 市值2小時蒸發200億美元

儘管特斯拉「電池日」活動描繪出電池新技術，且提出更平價車款的目標，但執行長馬斯克坦承這些計畫還沒全面完成，引發投資人拋售股票，盤後股價重挫多達7%。另外，LG化學與Panasonic這兩家與特斯拉合作的電池同業股價也重挫。

特斯拉22日盤後股價一度重挫7.7%，跌幅後來收斂至6.87%，報每股395.08美元，讓特斯拉市值在盤後短短兩小時內蒸發200億美元。

由於特斯拉22日正規交易時段已大跌，收盤跌幅5.60%，若再計入盤後跌幅，公司市值已比周一（21日）收盤蒸發500億美元。

Loup Ventures常務董事孟斯特（Gene Munster）表示：「這檔股票的挑戰在於，他們考量每件事都是三年之後的事。」

與此同時，特斯拉公布要讓新電池成本減半，而且要自行生產電池，消息拖累合作的電池同業股價重挫。

LG化學23日股價盤中大跌4.7%至60.9萬韓元；Panasonic一度跌4%，稍後跌幅收斂至2.95%，報每股934日圓。

馬斯克表示，特斯拉目標在數年內將電池產能提高至每年3兆瓦時，相當於內華達廠目前產能的85倍。馬斯克說，特斯拉未來可望供應電池給其他公司。

特斯拉說，該公司已在加州廠附近的試驗產線提高生產新電池，但目前產量不高。

特斯拉目前在與Panasonic合作的50億美元內華達超級工廠生產電池，LG化學與中國寧德時代則為特斯拉上海廠供應電池。