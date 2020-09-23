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Fed伊凡斯說通膨穩定在2%前可升息 鮑爾稱復甦極無把握

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國經濟要完全從疫情中恢復還有很長的路要走，需要進一步的支持。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯在另外的場合則表示，Fed的新利率指引並不排除在通膨率一定時期內平均達到2%之前收緊貨幣政策。

鮑爾周二對眾議院金融服務委員會說：「往前的道路在於疫情防控情況，以及各級政府採取的政策行動。雖然經濟還在復甦過程中，但就業和總體經濟活動仍遠低於疫情爆發前的水準，前面的道路仍極無把握。」

伊凡斯周二在一個線上活動回答提問時表示，「我們想表達的是，我們尋求通膨率達到2%，在實現這一通膨目標後，我們可能會升息，但仍然會保持寬鬆的貨幣政策環境。」

他說：「如果你們閱讀上周Fed的政策聲明，會發現這些都是有可能發生的，我們可能在平均通膨率達到2%之前開始升息，這點我們還需要討論。」伊凡斯等於解答了Fed上周貨幣政策會議後發布的利率指引未釐清的問題。

上周三發布的聯邦公開市場委員會政策聲明指出，將維持趨近於零的利率水準，「直到勞動力市場條件達到與委員會對充分就業的評估相一致的水平，且通膨率已經升至2%並在一段時間內保持適度超過2%」。

「對於是否有計時表，何時開始計算平均（通膨率），是要得出精確的平均值，還是稍微概念化等等問題，我們都沒有明確的公式，」伊凡斯說：「我認為這些細節尚待討論。」

通膨 Fed 疫情

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