國際油價反彈 現貨金價跌到兩個月低點

原油從近兩周來最大單日跌幅中回升，受股市上漲刺激，不過進一步的漲幅可能受到新冠疫情和新防疫封鎖措施的限制；現貨金價創下7月以來最低收盤水準，鑒於美國經濟刺激方案通過前景渺茫加上新冠疫情反彈，投資人湧向美元尋求避險。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價反彈

倫敦和紐約原油期貨均上漲0.7%，隨標普500指數反彈1%。

10月交割西德州中級原油（WTI）漲29美分，收於每桶39.60美元，10月合約周二到期。更為活躍的11月合約上漲26美分，至每桶39.80美元。布蘭特原油11月合約結算價上漲28美分，收於每桶41.72美元。

美國銀行表示，由於OPEC+減產，第四季度全球石油市場將陷入每日490萬桶的供應短缺狀態。

市場正在評估第二波Covid-19浪潮前景所帶來的新風險，因政府考慮的防疫封鎖措施可能抑制需求。

●金價跌到兩個月低點

黃金9月以來持續下滑，交易員等待新的推高金價的催化劑。 周二金價回吐黃金ETF持倉量大增後帶來的0.4%漲幅。

Sucden Futures的董事總經理Janet Mirasola表示，美元仍然是個關鍵因素。

根據彭博匯編的數據，全球最大黃金ETF——SPDR Gold Shares——周一的黃金持倉量創下一年多以來最大成長。

截至紐約時間下午2:04，現貨金下跌0.6％至1,903.40美元，連續二日下挫，是自7月23日以來的最低收盤價。

Comex12月交割的黃金期貨下跌0.2％，結算價報1,907.60美元，為兩個月來主力合約的最低價。

●供應緊張跡象和中國需求前景推動銅價反彈

倫敦金屬交易所的數據顯示，所屬交割倉庫的銅庫存連續四天減少，降至2019年2月以來最低水準。

倫敦下午6:55，LME銅價上漲1.3％至每噸6,780美元。