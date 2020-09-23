快訊

長榮空姐上班日排減肥、曠職串長假 高院駁她資遣上訴

萬瑞快速道路七堵路段發生連環車禍 5車追撞2女1男送醫

國際油價反彈 現貨金價跌到兩個月低點

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

原油從近兩周來最大單日跌幅中回升，受股市上漲刺激，不過進一步的漲幅可能受到新冠疫情和新防疫封鎖措施的限制；現貨金價創下7月以來最低收盤水準，鑒於美國經濟刺激方案通過前景渺茫加上新冠疫情反彈，投資人湧向美元尋求避險。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價反彈

倫敦和紐約原油期貨均上漲0.7%，隨標普500指數反彈1%。

10月交割西德州中級原油（WTI）漲29美分，收於每桶39.60美元，10月合約周二到期。更為活躍的11月合約上漲26美分，至每桶39.80美元。布蘭特原油11月合約結算價上漲28美分，收於每桶41.72美元。

美國銀行表示，由於OPEC+減產，第四季度全球石油市場將陷入每日490萬桶的供應短缺狀態。

市場正在評估第二波Covid-19浪潮前景所帶來的新風險，因政府考慮的防疫封鎖措施可能抑制需求。

●金價跌到兩個月低點

黃金9月以來持續下滑，交易員等待新的推高金價的催化劑。 周二金價回吐黃金ETF持倉量大增後帶來的0.4%漲幅。

Sucden Futures的董事總經理Janet Mirasola表示，美元仍然是個關鍵因素。

根據彭博匯編的數據，全球最大黃金ETF——SPDR Gold Shares——周一的黃金持倉量創下一年多以來最大成長。

截至紐約時間下午2:04，現貨金下跌0.6％至1,903.40美元，連續二日下挫，是自7月23日以來的最低收盤價。

Comex12月交割的黃金期貨下跌0.2％，結算價報1,907.60美元，為兩個月來主力合約的最低價。

●供應緊張跡象和中國需求前景推動銅價反彈

倫敦金屬交易所的數據顯示，所屬交割倉庫的銅庫存連續四天減少，降至2019年2月以來最低水準。

倫敦下午6:55，LME銅價上漲1.3％至每噸6,780美元。

金價 倫敦 疫情

延伸閱讀

股市上漲提振 國際油價反彈

央行總裁：投資黃金 長期報酬低

避險降溫 黃金ETF連三周失血

貴金屬基金 後市閃亮

相關新聞

特斯拉電池日、馬斯克說什麼？五大重點一次掌握

特斯拉（Tesla）22日舉行年度股東會與「電池日」活動，在公司露天停車場臨時搭建的舞台上，穿著黑色T恤和牛仔褲上台的執...

遠距教學實在沒勁兒 哈佛大學部入學人數大減20%

知名學府美國哈佛大學周二（22日）表示，大學部這學年註冊入學學生人數與去年比較，減少20%，主要是新冠疫情讓一些學生選擇...

波索納洛聯大演說稱巴西受害 環保團體批妄想

巴西總統波索納洛今天在第75屆聯合國大會發表演說表示，巴西是關於亞馬遜和大沼澤「野蠻」錯誤訊息運動的「受害者」。環保團體...

TikTok命運多舛 經營權成美中面子之爭

從對嘴歌唱起家的TikTok近年爆紅，數億用戶為創意滿點的15秒影音痴狂。直到最...

特斯拉新電池便宜一半 馬斯克：三年內推2.5萬美元電動車

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在22日舉行的「電池日」活動上，形容一款新一代的電動車電池性能更強大、續航力更持久，而且價格比特斯拉目前使用的電池便宜一半。馬斯克還說，計劃三年內要推出一款價格2.5萬美元的平價款電動車。

史指那指5日來首漲 道指中止連3跌

亞馬遜帶領大型科技股上揚，股指上漲，逆轉前一交易日的大幅拋售。

TikTok交易案 又有變數

中國大陸影音應用程式（App）TikTok與甲骨文的交易前景再度出現變數，因為雙方對於共同成立新公司的所有權結構各執己見...

日韓業者引領技術創新

根據一項新的專利研究，在努力使鋰電池更安全、並為電動車和行動電子裝置存儲更多電力等動機的激勵下，日本和南韓企業一直引領電...

信實新智慧機 搶印度地盤

知情人士透露，印度信實工業集團（Reliance Industries）已要求當地供應商擴產，讓該公司未來兩年能銷售多達...

特斯拉新電池 期望變失望

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在即將舉行人稱「電池日」的股東大會前夕，在推特發文宣稱，即將公布的先進技術電池，要至2022...

Fed促國會金援中小企

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國經濟正在好轉，距離完全復甦還有漫漫長路要走，Fed仍將致力於運用所有工具幫助復甦，...

雲端運算、綠能 經理人押寶

彭博資訊報導，歐洲與亞洲的主權財富基金、退休金基金及大型資產管理業者，在新冠肺炎疫情的市場混亂期間，陸續買進油氣管線及車...

熱門新聞

單親媽以為遇到真命天子 回家驚見2位幼女遭肢解

憂中芯國際遭制裁 傳高通將轉單台積電等3公司

川普：中國大陸要為「中國病毒」廣傳全球負責

特斯拉新電池便宜一半 馬斯克：三年內推2.5萬美元電動車

川普主導下的TikTok交易 美網路大亨：整件事全是謊言

1,900萬人公費流感疫苗接種計畫緊急喊停！南韓不得已

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。