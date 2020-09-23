特斯拉新電池便宜一半 馬斯克：三年內推2.5萬美元電動車

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在22日舉行的「電池日」活動上，形容一款新一代的電動車電池性能更強大、續航力更持久，而且價格比特斯拉目前使用的電池便宜一半。馬斯克還說，計劃三年內要推出一款價格2.5萬美元的平價款電動車。

馬斯克說，特斯拉體積更大的新圓柱形電池名為4680，能提供的電力是當前版本的五倍、功率則是六倍，能讓續航里程數提高16%。

馬斯克表示：「我們現在還沒有一款平價、人人負擔得起的車款。這是我們未來將有的。但我們得先把電池成本降低。」

特斯拉宣布，計劃約三年內要推出一款價格2.5萬美元的電動車。目前Model 3入門款的價格為3.5萬美元。

不過馬斯克坦承，特斯拉這款新車、電池設計與製程還沒全面完成。特斯拉預期，產能終將能達到一年2,000萬輛。今年，整個汽車產業預期全球交車數達8,000萬輛。

馬斯克形容規劃中的改進項目包括改變電極材料、改善電池設計、製程以及如何安裝到車輛。

特斯拉一開始將在加州費利蒙（Fremont）工廠附近的新組裝產線上生產這款新電池組，計劃到2021年底，產能達一年100億瓦時（10 gigiwatt hours）。特斯拉與合作業者Panasonic目前在內華達州電池「超級工廠」的產能為350億瓦左右。

特斯拉動力傳動與能源工程部門高級副總裁巴格利諾（Drew Baglino）表示，公司計劃透過高度自動化、連續運作的組裝製程生產這款新電池。

在電池日活動開幕時，馬斯克穿著黑色T恤和牛仔褲走上舞台，約240名股東坐在特斯拉停車場內的Model 3上按著喇叭予以支持。這場活動也吸引27萬人透過線上觀看。

不過在活動登場之前，特斯拉股價在22日收盤大跌5.6%至424.23美元，因馬斯克稍早推文說，在電池日活動公布的電池改進事宜，直到2022年才會達到「高度量產」。

特斯拉22日盤後股價跌幅擴大，下跌6.75%至每股395.60美元。

馬斯克7月曾表示，要以可負擔價格擴大電池組的生產，是特斯拉邁向成長的最大限制。

儘管近年來因電池構造內容調整，讓電動車的平均價格有所下降，但依然比傳統汽車昂貴，估計電池占一輛電動車多達三分之一到四分之一的成本。