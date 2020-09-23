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台積電ADR跌0.1% 較台股溢價拉大為7.1%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR（TSM）周二跌0.1%，收80.48美元，較台北交易股票溢價拉大為7.1%。費城半導體指數漲1.2%。

美國股市周二上漲，標普500指數和那斯達克綜合指數結束連續四個交易日頹勢。投資人在拋售潮後逢低買進，對聯準會（Fed）有關美國經濟復甦緩慢的言論的疑慮有所緩解。

道瓊工業指數指數漲140.48點，至27,288.18點，漲幅0.5%，結束連三個交易日跌幅。標普500指數漲1.1%，收3315.57點。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲1.7%。

台灣加權股價指數昨天跌149.61點收12,645.51點。台積電跌0.7%，收437.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 60.35 -1.43 60.40 -0.08

中華電 CHT 107.55 +0.03 108.00 -0.41

台積電 TSM 468.14 -0.14 437.00 7.12

聯電 UMC 24.95 +0.23 25.10 -0.58

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 標普 台股

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