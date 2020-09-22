美股早盤漲100點 試圖扭轉連四黑頹勢

美股道瓊指數22日早盤漲100點，試圖扭轉連四黑頹勢，並消化聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，他說Fed將支撐美國經濟，「有多久就撐多久」。

道瓊工業指數22日早盤漲100點或0.4%，標普500指數漲0.5%，那斯達克綜合指數漲0.7%，費城半導體指數跌0.27%，台積電ADR跌0.8%。

特斯拉（Tesla）22日股價早盤大跌4%，因執行長馬斯克21日晚間推文表示，特斯拉22日「電池日」將發表的產品「要到2022年才能達到相當大規模的量產，讓投資人和分析師失望。

亞馬遜22日早盤漲逾2%，因為伯恩斯坦公司（Bernstein）分析師基於近期亞馬遜股價拉回，認為是投資人很好的「進場點」，因而將亞馬遜的投資評級從持有調高至買進。大型科技股22日早盤也普遍上漲。

投資人密切關注鮑爾與財長米努勤赴眾院金融服務委員會作證的情況。

然而，英國首相強生宣布，實施進一步的防疫管制措施。他下令酒吧和餐廳晚間10時至清晨5時必須打烊，也增加須戴口罩的場所名單。

Ally Invest首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）說，「疫情隱憂已再度浮現，使投資人擔憂重啟進度恐怕很快會倒退」，「隨大選將至，國會紓困方案卻沒進度，因而增添許多不確性，但我們仍樂觀認為，遲早會有逢低買盤」。

貝萊德智庫（BII）負責人波文（Jean Boivin）表示，「在風險資產歷經數月穩步成長後，市場動盪正在恢復，且11月大選前的波動加劇」，「此外，美國新一輪紓困方案仍難產，許多國家的疫情仍在蔓延，且美中緊張關係持續升溫」。