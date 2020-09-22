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疫情加速能源轉型 空巴推氫燃料飛機

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

飛機到2035年可以不用汽油燃料飛行？法國航空業巨擘空中巴士近日公布未來的商業飛機計畫，希望能在2035年打造零碳排飛機，將會以氫燃料作為驅動來源。不過歐洲從19世紀熱氣球開始，就持續實驗氫燃料，但多以失敗告終。因此外界對空巴的計畫仍持保留態度。

2035年飛機不用油？

根據《美國有線電視網》報導，空巴22日公布此計畫，他們的CEO法瑞表示，這對空巴來說是歷史性的一刻，也是航空業目前最大的工業轉型，如果讓空巴的飛機全面改採氫燃料飛行，將可有效緩解氣候變遷對地球的影響。

不過《英國廣播公司》提到，空巴計畫在2035年前，讓旗下的飛機都採用氫能源飛行，而且空巴如果採用「渦輪扇發動機」的設計，可以讓飛機的載客量達到200人，加滿燃料可以飛行超過2000英里，比起用「渦輪螺旋槳發動機」的飛機增加1倍的載客量。

基礎建設也要改善

從空巴釋出的概念圖顯示，新飛機將採用「翼身融合」的少見設計模式，增加飛機的升力與燃料效率。不過歐洲自從19世紀的熱氣球飛行器以來，到空巴2000年進行為期2年的氫能源研究計畫，通通以失敗告終，自興登堡氫氣球慘案後，人類就不再使用氫氣作為空中飛行器的主要材料。

另外，如果飛機要全面轉型，基礎建設的配合也是其中重要的一環，飛機需要有相對應的燃料車、貯存槽等基礎設備，因此法瑞也提到，他們希望與政府還有工業大廠合作，讓再生能源有更好的發展，甚至飛機還可以氫-電混合的多元能源方式運作。

《國際航空運輸協會》曾承諾全球航空業的碳排，將要在2050年達到2005年碳排一半的水準，航空業先前也逐步朝向降低依賴石化燃料的目標邁進，不過目前航空業因為疫情衝擊而受到嚴峻挑戰，加上再生能源的供給尚不足，航空業在疫情期間雖然希望藉此轉型，但挑戰非常艱辛。

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