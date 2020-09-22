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涉嫌App市場壟斷 Google在印度遭挫

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

印度開始高度關注Google在App市場的壟斷行為。由於印度最大的支付應用程式Paytm遭Google從應用程式下架，引發衝突。開發者直指Google未經溝通就下架程式，有壟斷嫌疑。雖然Google很快將Paytm重新上架，但跨國科技龍頭壟斷App市場的問題也在印度引發關注。

《mint》報導，印度最大的支付應用程式Paytm遭到Google下架，理由是該應用程式違反Google應用程式商店Google Play的禁止賭博條款。Google Play主張，Paytm的活動推廣頁面會將使用者引到付費觀賞體育競賽的外部網站，而使用者付費後可以獲得現金獎勵，因此有賭博嫌疑。

Paytm回應，此一爭議會盡快解決，且活動推廣是為了板球賽事，且連結和用戶資料都會經過嚴密保護，但也不滿Google未與Paytm溝通，僅以書面告知就擅自下架，雖然事後重新上架，還是讓人質疑Google的行為過為獨裁。Paytm發言人也聲稱，Google壟斷應用程式市場，讓所有開發者都處於不利地位，其他熱門app的開發者也紛紛表示不滿與抗議。

根據統計，Android手機在印度是佔比高達九成以上，任何新創應用程式只能透過Google Play上架，若不順Google的意而慘遭下架，對任何新創應用程式開發者都是致命打擊。不過也因著Paytm和Google的衝突，印度民間和政府都開始高度關注應用程式市場壟斷問題。

《TechCrunch》報導，不只是Google，蘋果也遭到臉書、微軟等應用程式開發大廠的質疑，認為蘋果抽取不合理的佣金，且強制應用程式必須開始付費功能，否則會遭到下架，尤其微軟旗下的遊戲品牌Epic Game至今仍和蘋果持續拉鋸戰，另一個熱門遊戲平台Fornite更是宣布直接退出蘋果的應用程式商店。

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