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特斯拉「電池日」23日凌晨登場 五大看點搶先關注！

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
特斯拉電池日將登場，巴隆周刊整理出今年的五大看點。圖／路透
特斯拉電池日將登場，巴隆周刊整理出今年的五大看點。圖／路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）將在美西時間22日下午1時30分（台北時間23日凌晨4時30分），舉辦被稱微「電池日」的股東大會，分析師常用「各界期盼良久」、「重大里程碑」、「令人驚嘆」等形容詞，說明這場活動的重要程度。以下為巴隆金融周刊（Barron's）整理、今年「電池日」的重大看點：

●電池成本

成本對特斯拉等電動車業者而言，都非常重要。電動車的前期成本通常都高於同級燃油車，主因是高科技的電池成本比油箱還貴。

不過，電池成本正在下滑。一些產業人士指出，過去十年來電池成本已下降75%，當前目標是讓電池成本降至每瓩小時（KWh）100美元。

瑞信分析師李維（Dan Levy）認為，今年「電池日」將聚焦於削減成本，可能把電池成本降至每瓩小時75美元，而降低電池成本能壓低售價，從而帶動銷售進一步成長。他給予特斯拉的投資評級相當於「持有」，目標價為400美元。

摩根士丹利（大摩）分析師喬納斯（Adam Jonas）則好奇，特斯拉是否可能宣布打算把電池成本降至每瓩小時50美元的計畫，這也是巴隆周刊看過的華爾街研究報告中，最低的電池成本目標。喬納斯給予特斯拉的評級也是相當於「持有」，但目標價稍低，為272美元。

只要電池成本價低於每瓩小時100美元，並搭配可行的規畫，對特斯拉股東來說，都將是利多。

●電池的耐用度

Wedbush證券公司分析師艾夫斯認為，今年「電池日」的重點之一，將是累計充電行駛里程可達100萬英里的電池。電池的使用壽命比車體使用年限還長，將開啟電池回收和再利用的契機。電池能否再利用，也是降低成本的關鍵環節。艾夫斯給予特斯拉「持有」評級，目標價為380美元。

New Street研究公司分析師費拉古（Pierre Ferragu）則對百萬英里電池持不同看法，他認為這種技術對特斯拉的長遠成功不會有太大助益，因為其他車商也能達成相同目標，無助於特斯拉與競爭對手區隔化。他給予的評級也是「持有」，目標價為300美元。

●產能問題

費拉古認為，特斯拉祕密推動的「Roadrunner」計畫，才是重大訊息；「Roadrunner」是特斯拉的內部計畫，似乎意在全面改善電池的設計和製造作業。他說，這項計畫的「成功關鍵在於讓化學作用、電池設計、整體傳動系統，以及所有這些零組件的製造過程，都全面進化」。

他認為，目前的流程未臻理想。特斯拉會共同研發化學與電池結構，卻未獨力製造電池，特斯拉若一手包，將帶來重大效益。

當然，產能也很重要。特斯拉有足夠的電池產能，能夠年產約60萬-70萬輛車，該公司將須再提高產能，才能達到預期的成長目標。

費拉古認為，投資人會想知道，到2025年時，特斯拉是否擁有生產200萬輛車的足夠產能，這代表特斯拉的電池產能必須要在五年內增加約兩倍。大摩的喬納斯則預期，特斯拉到2030年時，將能生產439十億瓦小時（GWh）的電池，相當於產能在十年內成長七倍，或平均每年成長約21%。

●創新科技

近來透過與特殊目的併購公司（SPAC）合併而上市的新創公司QuantumScape，打算以固態電池科技打入電動車市場。固態電池的功率密度（power density）更高，代表能以體積更小的電池儲存更多電力，從而降低成本並減輕重量。

歐本海默分析師洛許（Colin Rusch）認為，由於主打固態電池的對手把固態功率密度目標訂在每公斤400瓦小時，特斯拉預料也會提供達到同等水準的目標時程。」目前電池的功率密度約為每公斤260瓦小時。洛許是特斯拉多頭，給予「買進」評級，目標價為451美元。

馬斯克近來的推文也提到功率密度更高的電池，他說，可能還需要三到四年。

●定置式儲能（stationary power）

投資人也不該忽略定置式儲能的發展。瑞信分析師李維說，特斯拉定置式儲能電池雖然穩定成長，卻遠低於原先設定的目標，「特斯拉2014年表示，到2020年時，特斯拉能源公司的產量要達到15 GWh，但目前只有1.7 GWh」。

其中一個問題是電池產能始終受限，因為特斯拉忙於生產汽車。李維說，儲能市場雖處於起步階段，但隨著成本降低、產能提高，仍有成長潛力。

●其他可能的意外消息

幾位分析師好奇，特斯拉是否會成為電動車產業的供應商，銷售電池與電池系統給其他車廠。

Baird公司分析師卡羅（Ben Kallo）提出一個有趣的想法：特斯拉可能採用電池的所有權模式，管理分配出去的能源資產，類似電力公司。

不過，到頭來，投資人只想知道，特斯拉的技術能否持續保持領先，以及到2025年時是否擁有足以生產至少200萬輛車的產能。若特斯拉達成這些里程碑，代表多頭人士能更有底氣地認為，特斯拉未來的獲利率和成長都將高於平均。

投資人會想知道，到2025年時，特斯拉是否擁有生產200萬輛車的足夠產能。圖／美聯社
投資人會想知道，到2025年時，特斯拉是否擁有生產200萬輛車的足夠產能。圖／美聯社

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