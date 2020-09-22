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疫情重創下 平價牛排館先驅Sizzler USA二度聲請破產！

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
圖/取自Sizzler USA官網
圖/取自Sizzler USA官網

平價牛排館始祖之一的Sizzler USA周一（21日）聲請破產保護，這是美國最新一家因新冠病毒疫情影響而倒下的連鎖休閒餐廳。

數十年來，Sizzler一直是一個重要的文化象徵，該公司在1970年代末期和1980年代初期達到鼎盛，但其大多由加盟店組成的連鎖店業務近幾年來已大幅縮小。

該公司表示，超過90家的加盟店不受破產聲請影響。Sizzler計劃在進行破產程序之際，繼續經營14家直營店，最重要的是重談租約。

Sizzler總裁Chris Perkins將破產歸罪於餐廳因疫情暫時關閉，房東不願意在公司遭遇財務困難時減租。

1958年成立、總部在加州Mission Viejo的Sizzler，旗下分店主要分布在美西。除牛排外，提供的食物後來擴及海鮮和沙拉吧，以追趕Bonanza和龐德羅莎（Ponderosa）牛排館等新競爭對手。

在提交給美國北加州地方法院破產法庭的文件裡，Sizzler估計資產和債務少於1,000萬美元。Sizzler已是第二度聲請破產保護，上次是在1996年。

破產 疫情 海鮮

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