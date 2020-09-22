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油價創近兩周最大跌幅 金銀重挫、銅價從兩年高點回落

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

油價周一創近兩周最大跌幅，美股因市場憂心防疫限制措施長期實施而下跌，同時，利比亞恢復出口的前景加劇供應之憂；現貨黃金周一創下近五周最大跌幅，跌破每英兩1,900美元，因美元上漲削弱大宗商品需求。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價下跌

紐約原油期貨大跌4.4%，利比亞即將重新開放遭受重創的石油業，通知石油公司在沒有外國傭兵和武裝力量的區域恢復生產，而OPEC+的供應已經增加。

西德州中級原油（WTI）10月期貨合約下跌1.80美元，結算價報每桶39.31美元。布蘭特原油11月原油期貨下跌1.71美元，收於每桶41.44美元，創9月8日以來最大單日跌幅。

同時，美國墨西哥灣沿岸正在為另一場熱帶風暴做準備，部分平台停產或疏散人員。

●黃金、白銀大跌

現貨黃金一度跌3.5%至每英兩1,882.51美元，白銀一度大跌11%。

股市重挫，因擔心新冠疫情導致防疫措施再度收緊，進而打擊經濟復甦。

Sucden Futures董事總經理Janet Mirasola表示， 「在廣泛的避險情緒下，股市下跌，美元走強，」。「美元上漲打擊了黃金。」

現貨黃金今年以來上漲26%，並在8月初創下新高，因為市場押注美元下跌和大規模刺激措施出台的前景。近幾周來漲勢顯示出停滯跡象，因美元表現堅挺，而且美國是否會推出新一輪刺激措施仍然存疑。

截至紐約時間15:20，現貨黃金下跌2.1%，至每英兩1,910.69美元。 Comex-12月交割黃金期貨下跌2.6%，結算價報每英兩1,910.60美元。現貨白銀下跌8.2%。

●銅和鎳下跌

倫敦鋅和鎳價下跌，而緊張的供應條件有助於部分抵消銅價的壓力。

倫敦時間下午7點，倫敦金屬交易所（LME）期銅下跌1.8%，至每噸6,691.5美元。 LME鋅跌3.1%至2,458.50美元/噸，鎳跌2.4%至14,541美元。

倫敦 紐約 金價 油價

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