聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電ADR漲0.5％ 較台股溢價拉大為6.2％
台積電ADR（TSM）周一漲0.5%%，收80.59美元，較台北交易股票溢價拉大為6.2%。費城半導體指數跌0.3%。
道瓊工業指數收盤下跌509.72點，至27,147.70點，跌幅1.8%。包括蘋果和微軟在內的科技股尾盤上揚。標普500指數下跌38.41點，至3281.06點，跌幅1.2%。科技股集中的那斯達克綜合指數下跌14.48點，至10778.80點，跌幅0.1%。
台灣加權股價指數昨天跌0.6%收12,795.12點。台積電跌0.9%，收444.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 61.05 -0.24 61.70 -1.05
中華電 CHT 107.22 +0.05 108.50 -1.18
台積電 TSM 467.45 +0.45 444.00 6.24
聯電 UMC 24.83 -1.38 25.15 -1.29
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言