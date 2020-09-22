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素漢堡肉相形見絀！這家公司以細胞技術培育蝦肉和蟹肉

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
Shiok Meats以細胞技術研發出不含蝦的蝦肉，圖為加入細胞培育蝦肉的蒸餃。 擷自Shiok Meats官網
Shiok Meats以細胞技術研發出不含蝦的蝦肉，圖為加入細胞培育蝦肉的蒸餃。 擷自Shiok Meats官網

新冠肺炎疫情加深了新加坡對食品安全的疑慮—氣候變遷使食安議題更加惡化—而這個東南亞國家正尋求擴大本地食品生產。

CNBC報導，為了提高糧食自給率，星國當地新創科技公司正研發從天然成分和細胞培育技術，生產可食用的產品。

例如，新創公司TurtleTree推出實驗室培養的牛奶（lab-grown milk），細胞培育肉品技術公司Shiok Meats，以相關技術研發出不含蝦的蝦肉，以及Life3生技公司推出植物蛋白食品。這些新創公司對新加坡的貢獻非同小可，因為有助降低星國的食物進口成本同時減少碳排。

新加坡高達90%食品得靠進口，一旦爆發食物供應短缺和價格波動就很頭痛。這個情況在首度爆發疫情時更加惡化，當時民眾紛紛囤積必需品。

早在疫情爆發前，星國的食物供應就難以抵禦極端氣候型態，周遭的亞洲國家亦面臨相同的困境。

會計師事務所PwC、荷蘭合作銀行（Rabobank）及新加坡主權財富基金淡馬錫控股去年曾警告，「亞洲無法達到糧食自給自足，須依賴進口，千里迢迢從美國、歐洲及非洲的供應鏈進口食物」。這項報告早在疫情爆發前就已公布。

在新加坡食品科技領域中，大多數的創新目前都聚焦在研發動物產品的替代選項，動物產品是造成全球暖化的主因。

Life3生技公司創辦Ricky Lin接受CNBC專訪時說：「新加坡需要的是不會破壞環境的食物來源。」

這家生技公司的植物蛋白配方包括真菌（菇類）、鷹嘴豆、穀物和黃豆，以模仿雞肉和海鮮的口感。Life3預估今年稍晚推出這些產品，會先提供這些產品給速食連鎖店、餐廳及旅館的顧客試水溫。

Ricky Lin的團隊還培育出可食用的微藻（microalgae），就是在河流和海洋中發現、類似植物的微生物，可做為魚類的健康替代選項，並且有助大幅減少過度捕撈。

另一家掀起動物替代品風潮的新創公司是Shiok Meats，該公司從真實生物中取出細胞，在研究室中培育碎蟹肉、龍蝦肉及蝦肉，

Shiok Meats迄今已向投資人集資逾700萬美元，投資人包括在倫敦掛牌的投資公司Agronomics，和提供種子基金的美企Y Combinator，Shiok Meats正籌措更多資金，目標是2022年興建第一座食品製造廠。

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