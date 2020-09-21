全球水泥龍頭承諾進一步減碳 要率先實現「淨零」碳排

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

在重工業協助對抗氣候變遷的壓力日益增加之際，全球最大水泥製造業者拉法基（LafargeHolcim）21日承諾，2030年前將進一步降低碳排放量，盼能成為第一家實現「淨零」碳排的水泥業者。

拉法基說，這項計畫包含加速在水泥混合物中使用低碳替代品，並在2030年前啟動首座淨零碳排的工廠。永續長（CSO）安德森表示，該公司目前營運的五座實驗工廠，可望在2030年前達成減碳目標。

這家總部位於瑞士的水泥大廠，中期目標是力拚2030年前，將每公噸水泥所製造的二氧化碳，較2018年的水準降低21%至475公斤。去年該公司每公噸的碳排為561公斤，總共製造約1.2億噸的二氧化碳。

根據國際能源署（IEA），水泥廠所生產的二氧化碳，占全球人為排放量的7％。

各界迄今主要是要求電力事業努力「去碳」，導致部分國家逐步淘汰燃煤發電並補貼再生能源發電，但鋼鐵、化學製品及建材等領域的製造商，也開始面臨減碳的沉重壓力，因而採取行動。

拉法基是全球水泥及混凝土協會（GCCA）一員，承諾2050年前達成淨零碳排，同時也加入了科學基礎減量目標倡議（SBTi）的計畫，因而設立較短期目標，達成此願景。

安德森說，拉法基響應這項倡議，不僅是為了環保，也是基於商業理由，畢竟用替代燃料來取代化石燃料較便宜，且客戶對低碳水泥的需求日益增加。

減碳 氣候變遷 再生能源

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