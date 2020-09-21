多重利空打擊 美股道瓊早盤大跌逾600點

在多重利空打擊下，美股道瓊工業指數21日早盤大跌600多點或2.3%，且科技股再度面臨賣壓，標普500與那斯達克綜合指數跌幅也接近2%、費城半導體指數跌2.5%、台積電ADR跌1.2%。即將舉辦電池日的電動車大廠特斯拉（Tesla）則逆勢漲逾1%。

9月以來表現不振的科技股，21日再逢賣壓，包括蘋果、微軟、亞馬遜都跌約1%。

在美國大法官金絲柏格（Ruth Bader Ginsburg）逝世後，美國兩黨對於大法官接任人選的爭論，提高朝野磋商新一輪財政刺激措施的難度。

英國為了遏止新冠肺炎疫情升溫，據傳正考慮再度實施全國封鎖，倫敦富時100指數（FTSE 100）應聲大跌逾3%。在美國，恐受再度封鎖重創的企業，例如郵輪公司嘉年華集團、達美航空、西南航空，股價都大跌逾4%。

在遭放空機構指控誤導投資人及汽車製造商之後，美國電動卡車新創公司Nikola的創辦人米爾頓（Trevor Milton）辭掉執行董事長職務，導致Nikola股價早盤重挫逾20%。

根據美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者聯盟（ICIJ）的最新調查，多家全球大型銀行在過去近20年間轉移大量非法資金，並且從中獲利。分析檔案後發現，以德意志銀行與摩根大通的可疑資金最多，導致股價雙雙重挫，也拖累銀行股整體表現。