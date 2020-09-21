挪威主權基金將「輕歐重美」 加碼北美股市510億美元

全球最大主權財富基金─挪威國家石油基金將增加北美地區的股票投資比重，減低歐股投資比重，使美股比重首度超過歐股，「輕歐─重美」的金額約相當於510億美元。

挪威財政部長沙尼爾在主權基金年度管理白皮書中指出，「我們提出的改變，將確保投資布局更能展現全球上市公司所創造的價值」。

依據新的投資提案，歐股占股票總部位的比重將下降6.5個百分點，為33.6%，而北美股市比重將提高到41.6%。

這項提案將送交國會審議，而國會不太可能阻擋。國會財政委員會議員布瓊史塔表示，此案「基本上沒有」問題。他指出，「石油基金過去幾年來由於投資北美股市比重偏低，可能少賺了數百億美元」。

最新數據顯示，挪威主權基金淨資產達1.1兆美元；依據目前的投資準則，投入全球股市的資金比率不得低於基金總額的70%。該基金近年來已降低新興市場債券的投資比重，將資金轉向未上市的再生能源基礎建設資產。

財政部21日也說，仍在檢討對新興股市的投資比重。白皮書指出，「新興股市投資可能有助於促進資產多元化，並可能更有機會帶來較高的預期報酬。不過新興股市體制較弱，透明度低，且對較小股東的保護不足」，但目前還沒有改變新興股市投資比重的計畫 。