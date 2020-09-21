聽新聞
test
0:00 / 0:00

挪威主權基金將「輕歐重美」 加碼北美股市510億美元

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
全球最大主權財富基金─挪威國家石油基金將增加北美地區的股票投資比重，減低歐股投資比重，使美股比重首度超過歐股，「輕歐─重美」的金額約相當於510億美元。示意圖／路透
全球最大主權財富基金─挪威國家石油基金將增加北美地區的股票投資比重，減低歐股投資比重，使美股比重首度超過歐股，「輕歐─重美」的金額約相當於510億美元。示意圖／路透

全球最大主權財富基金─挪威國家石油基金將增加北美地區的股票投資比重，減低歐股投資比重，使美股比重首度超過歐股，「輕歐─重美」的金額約相當於510億美元。

挪威財政部長沙尼爾在主權基金年度管理白皮書中指出，「我們提出的改變，將確保投資布局更能展現全球上市公司所創造的價值」。

依據新的投資提案，歐股占股票總部位的比重將下降6.5個百分點，為33.6%，而北美股市比重將提高到41.6%。

這項提案將送交國會審議，而國會不太可能阻擋。國會財政委員會議員布瓊史塔表示，此案「基本上沒有」問題。他指出，「石油基金過去幾年來由於投資北美股市比重偏低，可能少賺了數百億美元」。

最新數據顯示，挪威主權基金淨資產達1.1兆美元；依據目前的投資準則，投入全球股市的資金比率不得低於基金總額的70%。該基金近年來已降低新興市場債券的投資比重，將資金轉向未上市的再生能源基礎建設資產。

財政部21日也說，仍在檢討對新興股市的投資比重。白皮書指出，「新興股市投資可能有助於促進資產多元化，並可能更有機會帶來較高的預期報酬。不過新興股市體制較弱，透明度低，且對較小股東的保護不足」，但目前還沒有改變新興股市投資比重的計畫 。

挪威 美股 上市公司

延伸閱讀

各方唱衰「花木蘭」 迪士尼靠北美就比「天能」還賺？

1000天的煎熬！為何一封「不尋常」信函 讓長榮海運被列為「投資黑名單」3年才「洗白」?

獲提名角逐諾貝爾和平獎 川普連發推文慶祝

川普角逐諾貝爾和平獎 前年也是這挪威議員提名

相關新聞

利空罩頂 美股修正期恐拉長

美國與歐洲新冠肺炎疫情再度升高、提高市場對於兩地經濟復甦的憂慮，再加上美國新一輪財政刺激方案更加遙遙無期、美中緊張情勢升...

大銀行全球洗髒錢 逾2兆美元

美國媒體BuzzFeed廿日公布調查報告指出，美國政府外洩文件首次揭露，德意志銀行、摩根大通、滙豐、渣打和紐約梅隆等數家...

素漢堡肉相形見絀！這家公司以細胞技術培育蝦肉和蟹肉

新冠肺炎疫情加深了新加坡對食品安全的疑慮—氣候變遷使食安議題更加惡化—而這個東南亞國家正尋求擴大本地食品生產。

TikTok禁令讓美國人對VPN興趣大增 周末流量增逾3成

美國民眾對虛擬私人網路（VPN）的興趣在周末期間突然大增，因他們知道美國總統川普將以國安理由封鎖TikTok與微信等中國...

跨國銀行交易 爆洗錢疑慮

根據美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者聯盟（ICIJ）最新調查，多家全球大型銀行在過去近20年間持續為「危...

美電動卡車新創陷醜聞 Nikola創辦人辭執行董座

在被指控誤導投資人、汽車製造商以及遭監管機關調查之際，美國電動卡車新創公司Nikola的創辦人米爾頓（Trevor Mi...

殼牌瘦身 大砍油氣成本

荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）計劃削減多達四成的油氣生產成本，力圖透過大力節省現金以整頓業務，進一步...

75億美元 微軟收購電玩商

微軟21日宣布，計劃以75億美元現金收購ZeniMax媒體，將創微軟歷來最大電玩事業收購案。

全球經濟復甦 不夠力

最新研究顯示，全球貿易正迅速復甦，回升速度比金融海嘯之後更快，且回升趨勢若夠能持續，貿易可能是帶動全球經濟復甦的主角。南...

缺貨…美零售業焦頭爛額

每年最重要的年終購物旺季還未到，美國零售商卻已在為商品缺貨忙得焦頭爛額；消費者支出意外快速恢復，已造成部分服飾、電子產品...

亞太邊境重啟 還有得等

聯合國世界旅遊組織（UNWTO）的數據顯示，為了抗疫，亞太地區為全球最嚴格管制邊境的地區之一，對觀光客敞開大門的步調也最...

有通報就沒事 銀行洗錢懂「避險」

美國政府規定，銀行如果認為客戶資金來源可疑，就必須填寫「可疑活動報告」，交給有關當局。美國媒體BuzzFeed和英國BB...

熱門新聞

多重利空打擊 美股道瓊早盤大跌逾600點

超狂性教育！丹麥節目邀「裸男裸女」 一字排開讓小孩問到飽

不滿連生5胎女兒 夫狠心剖孕妻檢查胎兒性別

60台巴士排成迷宮！日觀光業者出奇招 網友讚：想到的是天才

今天開盤前 五件國際事不可不知

收到太多錢不知怎麼花！這個國家煩惱中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。