道瓊期指大跌逾500點 日圓衝上六周高點

在多重利空匯聚下，美股道瓊期指21日盤中大跌逾500點，科技股再度面臨賣壓，蘋果、亞馬遜盤前股價都跌約2%，美元疲軟也使日圓匯價也衝上六周高點。

道瓊期指21日盤中重挫530點，跌幅達1.9%，標普500指數與那斯達克指數期貨的跌幅也分別達到1.6%、1.3%。蘋果、亞馬遜、微軟等科技股的跌幅都達到2%。

美國新冠肺炎病逝人數突破20萬人，引發各界對美國疫情的憂慮，郵輪公司嘉年華集團（Carnival）、達美航空（Delta）、西南航空（Southwest）等受疫情重創的業者，盤前股價的跌幅都至少達到4%。此時也正值英國據傳正考慮再度實施居家避疫措施。

此外，美國兩黨對於大法官接任人選的爭論，也提高朝野磋商新一輪財政刺激措施的難度。

在美元疲軟下，日圓兌美元匯率觸及104.065日圓兌1美元，為3月12日以來最高價位，連續第六個交易日走高；股市遇到賣壓，促使投資人轉向日圓此一安全資產。