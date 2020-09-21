供不應求 鈀金再度恢復上漲動能

儘管新冠肺炎疫情衝擊大宗商品市場，但鈀金已再度恢復上漲動能，顯示供需長期失衡的商品，投資人仍可看到投資機會。

現貨鈀金再度恢復上漲動能，21日盤中每英兩報2,330.98美元；鈀金經歷2008年崩跌走勢後，一度狂漲1,700%，報每英兩2,883.89美元，後來疫情爆發，鈀金價格腰斬。

投資人看好鈀金將進一步走高，指數型基金（ETF）的鈀金持有量已較4月低點激增22%，且重建的淨多頭部位，已逼近3月來最高水準。

鈀金過去一年來價格大漲46%，原因是這項商品原本就有供不應求的問題； 鈀金主要用於汽車的觸媒轉化器，能減少廢氣排放。

就供應面而言，鈀金是業者提煉白金和鎳的副產品，這代表業者難以快速因應價格變化。在中國大陸汽車銷售強勁回升帶動下，今年鈀金的產量仍可能連續第九年供不應求。

不過，鈀金仍有其風險。車廠已開始研究如何以白金取代鈀金的方式，業者不一定能取得科技突破，但若出現突破性的發展，投資人很快就能看到影響。此外，純電動車也不需要鈀金，原因是電動車不會燃油或排放二氧化氮。