為提高結婚意願 日政府補助60萬日圓

為解決日益嚴重的少子化問題，日本宣布明年上調新婚生活補助至60萬日圓（約新台幣17萬元）。日本內閣府20日決定，從明年4月起將新婚生活一次性補助上限提高一倍，從原來的30萬提升至60萬日圓，並將年齡條件及家庭年收入放寬，期盼藉此提高日本國民結婚意願，進而達到提高生育率的目的。

《niftyニュース》報導，日本內閣府20日決定，作為少子化對策一環，明年4月起將對新婚生活補助上限提高一倍，最多提供60萬日圓（約新台幣17萬元）補助，用於補貼新婚家庭房租、搬家費等新生活所需費用。

補助對象為居住在實施「新婚生活支援計畫」的市鎮、新提交結婚申請的夫婦。在日本現行制度下，若滿足夫婦雙方結婚當天年齡都在34歲以下、家庭年收入低於480萬日圓等條件，可獲得最多30萬日圓的補助，但鑒於日本初婚年齡提高的現狀，將放寬年齡限制至39歲以下，家庭年收入擴大至低於540萬日圓，補助上限則提升至60萬日圓。

根據《共同社》報導，日本去年新生兒出生數為86萬5000人，表示每位女性一生所生子女平均數為1.36，出生率極低。國立社會保障和人口問題研究所2015年的調查顯示，25至34歲未婚人群單身的理由中，有29.1%的男性和17.8%的女性以缺乏結婚資金作為未婚原因，因此經濟補助措施被認為能有效鼓勵人們結婚。

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