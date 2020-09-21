TikTok母公司： 不會交出算法和控制權

TikTok的中國母公司字節跳動（Bytedance）周一表示，目前的方案中，「不涉及任何算法和技術的轉讓」。甲骨文僅對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限，按照字節跳動的說法，「展示源代碼是跨國企業遭遇本土數據安全顧慮的通用解決方案」。

字節跳動在一份聲明中稱，新組建的TikTok Global計劃啟動一輪小比例的Pre-IPO融資，融資後字節跳動將持有TikTok Global80%的股份。此外TikTok Global還將啟動上市計劃（IPO），以進一步增強公司治理結構和透明度。

路透社報道稱，甲骨文和沃爾瑪已同意分別購買TikTok12,5%和7.5%的股份。在美國政府批准TikTok重組計劃後，特朗普稱，新公司可能設址於德州，而且將「完全由甲骨文和沃爾瑪掌控」。而字節跳動所發聲明旨在回應「不實傳言」，其中之一即為「TikTok Global的主要股東為美國投資人，字節跳動會失去TikTok的控制權」。

根據聲明，TikTok Global的董事會將包括字節跳動的創始人張一鳴和字節跳動的現任董事，以及沃爾瑪CEO。字節跳動表示將與美國合作方「按照相關共識推進商議，希望盡快達成符合美國和中國法律要求的合作協議」。

50億美元到底在哪裡？

特朗普還曾表示，這筆交易涵蓋一項價值50億美元、提供給美國年輕人的教育基金。對此字節跳動已於周日（9月20日）回應予以否認，稱「從新聞中第一次聽說50億美金的教育基金」。

在周一的聲明中，該公司還就另一個「不實說法」做出解釋說：「所謂向美國財政部交稅50億美元，是對TikTok未來幾年業務發展所需繳納的企業所得稅和其他經營稅的一個預測。」聲明強調，實際稅額還需根據業務的發展實際情況和美國的稅收結構而定，「對於稅款的預測與此次合作方案無關」。

微信禁令被阻

根據美國總統特朗普8月6日頒布的一項行政命令，9月20日起，禁止美國公司和個人與通訊軟件微信及短視頻平台TikTok交易，理由是這兩家公司的應用程式對國家安全構成威脅。白宮18日宣布，在美國境內禁止下載和使用上述手機應用程序。就在TikTok封殺令生效前夕，美國總統特朗普批准了甲骨文和沃爾瑪與TikTok合組新公司的交易。

延伸閱讀：TikTok交易獲准 美法院阻止微信禁令

9月20日，美國加州舊金山一名法官比勒 (Laurel Beeler)發出預備性禁止令，暫時阻擋美國商務部對微信所發出的禁令。她在禁止令中表示，提出訴訟的微信用戶以美國憲法第一修正案為依據來質疑商務部禁令，而法官在權衡了訴訟中的利害後，認為情況有利於原告方。除了強調微信用戶認為禁令會危害美國憲法保障的權利外，比勒也說，美國商務部的禁令會中斷華人社群最主要的溝通渠道。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】